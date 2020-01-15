Видео с Екатериной Климовой вызвало слухи о новом романе актрисы
Личная жизнь Екатерины Климовой всегда характеризовалась любвеобильностью, о чем говорят три неудавшихся брака. Видео, недавно опубликованное в соцсетях, вызвало слухи о новом романе актрисы.
Остров Бали с недавних пор является любимой точкой зимнего отдыха среди звезд российского шоу-бизнеса. К этой новой традиции решила присоединиться и Екатерина Климова, которая опубликовала несколько фотографий и роликов с тропического курорта. Но внимание фанатов привлекло видео с вечеринки в честь Нового года, опубликованное в соцсети Instagram, где 41-летняя актриса появилась в компании коллеги - Алексея Чадова. Многие подписчики отметили радостное настроение знаменитости, которая зажигательно танцевала.
Все же, слухи о новом ухажере Климовой появились после комментариев от Чадова, которые были слышны в ролике. Поклонники вовсю обсуждали возможность романа между кинозвездами, который имел довольно слабые основания. В комментариях к "сторис" пользователи говорили, что у них вышла бы "замечательная пара". Кроме прочего, Екатерина Климова уехала отдыхать на Бали не только с друзьями, а и собственной дочерью Беллой от третьего по счету экс-супруга Гелы Месхи.
Остров Бали с недавних пор является любимой точкой зимнего отдыха среди звезд российского шоу-бизнеса. К этой новой традиции решила присоединиться и Екатерина Климова, которая опубликовала несколько фотографий и роликов с тропического курорта. Но внимание фанатов привлекло видео с вечеринки в честь Нового года, опубликованное в соцсети Instagram, где 41-летняя актриса появилась в компании коллеги - Алексея Чадова. Многие подписчики отметили радостное настроение знаменитости, которая зажигательно танцевала.
Все же, слухи о новом ухажере Климовой появились после комментариев от Чадова, которые были слышны в ролике. Поклонники вовсю обсуждали возможность романа между кинозвездами, который имел довольно слабые основания. В комментариях к "сторис" пользователи говорили, что у них вышла бы "замечательная пара". Кроме прочего, Екатерина Климова уехала отдыхать на Бали не только с друзьями, а и собственной дочерью Беллой от третьего по счету экс-супруга Гелы Месхи.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:16