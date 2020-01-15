АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.42 USD 61.41
Курс валют на 15.01.2020

Видео с Екатериной Климовой вызвало слухи о новом романе актрисы

Личная жизнь Екатерины Климовой всегда характеризовалась любвеобильностью, о чем говорят три неудавшихся брака. Видео, недавно опубликованное в соцсетях, вызвало слухи о новом романе актрисы.

Остров Бали с недавних пор является любимой точкой зимнего отдыха среди звезд российского шоу-бизнеса. К этой новой традиции решила присоединиться и Екатерина Климова, которая опубликовала несколько фотографий и роликов с тропического курорта. Но внимание фанатов привлекло видео с вечеринки в честь Нового года, опубликованное в соцсети Instagram, где 41-летняя актриса появилась в компании коллеги - Алексея Чадова. Многие подписчики отметили радостное настроение знаменитости, которая зажигательно танцевала.

Все же, слухи о новом ухажере Климовой появились после комментариев от Чадова, которые были слышны в ролике. Поклонники вовсю обсуждали возможность романа между кинозвездами, который имел довольно слабые основания. В комментариях к "сторис" пользователи говорили, что у них вышла бы "замечательная пара". Кроме прочего, Екатерина Климова уехала отдыхать на Бали не только с друзьями, а и собственной дочерью Беллой от третьего по счету экс-супруга Гелы Месхи.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Пусть ты будешь счастлив и здоров": Любовь Толкалина поздравила бывшего мужа Егора Кончаловского с днем…
Спасатели назвали 10 неожиданных причин возникновения пожара в…
"Слава Богу, что травля Малахова завершена": Мария Шукшина взяла на воспитание сына Фрейи…
Медики: Люди со второй группой крови более подвержены пищевым…
Российская модель Екатерина Сафарова втайне встречается с футболистом…
Повышенная чувствительность к холоду является признаком болезни…
Московский суд обязал Нетиевского выплатить 870 тысяч рублей «Уральским…
Медики рассказали, что следует делать при укусе…
Анастасия Заворотнюк отпраздновала день рождения дочери Анны в…
Кроссовер Genesis GV80 оснастили обучаемым автопилотом и новыми подушками…
Тимати с Решетовой привлекли к себе внимание намеками на…
Xiaomi Mi 10 впервые показали на живых…
Видео с Екатериной Климовой вызвало слухи о новом романе…
Причиной глухоты Бетховена могло стать отравление…
"Потанцевальнее и повеселее": Анна Плетнева получила совет от Аллы…
Федор Смолов оставил внучку Бориса Ельцина на Карибах и отправился на сборы в…
Эвелина Бледанс в Таиланде посетила дом с…
Медики: Выкидыш и внематочная беременность могут спровоцировать длительный посттравматический…
Татьяна Навка поздравила россиян со Старым Новым годом в откровенном…
Беременная звезда «Дом-2» Кристина Черкасова попала в больницу на…
Зеленый борщ из щавеля признан самым полезным блюдом для профилактики и лечения болезней…
Сергей Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от…
Ученые: "Пестициды негативно влияют на уровень…
«Два характера, две сильные личности»: Мать Пелагеи прокомментировала развод певицы и Ивана…
В России создан уникальный…
Няня сына телеведущей Ксении Собчак прислала Максиму Виторгану неприличное…
Врачи назвали виды одежды, опасные для мужского…
Меган Маркл отказалась слушать королеву Елизавету II на семейном…
Просмотреть все новости