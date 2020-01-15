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Повышенная чувствительность к холоду является признаком болезни Рейно

В холодное время года лучше всего можно заметить разницу между теми, кому не комфортно при низкой температуре воздуха и теми, кто переносит это легко. По словам медиков, повышенная чувствительность к холоду является признаком болезни Рейно.

Болезнь Рейно является вазоспастическим заболеванием, представляющим собой ангиотрофоневроз с преимущественным поражением мелких концевых артерий и артериол. Заболевание поражает верхние конечности, как правило, симметрично с двух сторон. Такое состояние обычно наблюдается у людей, которые уже страдают от плохой циркуляции крови, или у тех, кто принимает лекарства, блокирующие бета-рецепторы. Предрасположенность к этой болезни может возникнуть у особ, работающих с пневматическими дрелями либо с аналогичными вибрирующими инструментами.

По статистике, оно встречается у 3-5% населения, у женщин в 5 раз чаще, чем у мужчин. С болезнью Рейно люди стараются утепляться, однако от посещения специалиста отказываются намеренно. Однако в отдельных случаях поход к врачу все же необходим. Консультация сосудистого хирурга не будет лишней, если на фоне заболевания заметно опухли руки, выпадают волосы, присутствует ощущение сухости в глазах. Специалист назначает сильнодействующие препараты для расширения кровеносных сосудов, помогающие снять спазмы, вызывающие боль и изменение цвета кожи и слизистых оболочек.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:04

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