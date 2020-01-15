Медики рассказали, что следует делать при укусе собаки





Если нападение совершил питомец, у которого есть владелец, то необходимо поинтересоваться, когда животное проходило вакцинацию от бешенства. Если с момента прививки прошло больше года или же укус был произведен бродячей собакой, то стоит обратиться за помощью к специалистам. Не стоит медлить и вызывать скорую помощь в тех случаях, когда были нанесены глубокие раны и отмечается обильное кровотечение.В случае незначительных повреждений кожных покровов можно оказать себе первую помощь дома. Следует тщательно промыть рану с хозяйственным мылом, чтобы промыть ее от слюны собаки. Если идет кровь, то необходимо остановить ее перекисью водорода, края раны обработать йодом, наложить стерильную повязку. После данных манипуляций нужно обратиться в ближайшую поликлинику, чтобы свести к минимуму риски инфицирования бешенством.При заражении вирусом от больного животного у человека проявляются такие симптомы: головная боль, обильное выделение пота, отсутствие аппетита, рвота, галлюцинации, мышечные спазмы, отказ от воды и общее беспокойство. Они могут проявиться начиная с 9 дня после укуса. Животное, которое было заражено бешенством, умирает в 10-дневный срок.