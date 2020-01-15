Эвелина Бледанс в Таиланде посетила дом с привидениями





Сразу же после прибытия в страну Эвелина Бледанс увлеклась купанием и дегустацией местных деликатесов, но самые главные развлечения, как оказалось, ожидали звезду в будущем. Больше всего телеведущую впечатлила экскурсия по уникальному дому, построенному более 80 лет тому назад. Причем, в качестве гида выступил сам владелец здания.Он провел российскую телезвезду по коридорам и комнатам загадочного особняка, где телеведущая даже смогла познакомиться с призраками. О том, правда это или нет, судить сложно, но, как сообщает портал «Bimru», свою порцию впечатлений и острых ощущений артистка явно получила.