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Эвелина Бледанс в Таиланде посетила дом с привидениями

Известная российская телеведущая Эвелина Бледанс в эти дни отдыхает в Таиланде, куда отправилась в компании своего младшего сына. Пляжный отдых в теплой стране знаменитость чередует с посещением интересных мест, к примеру, недавно она побывала в доме с привидениями.
Эвелина Бледанс в Таиланде посетила дом с привидениями

Сразу же после прибытия в страну Эвелина Бледанс увлеклась купанием и дегустацией местных деликатесов, но самые главные развлечения, как оказалось, ожидали звезду в будущем. Больше всего телеведущую впечатлила экскурсия по уникальному дому, построенному более 80 лет тому назад. Причем, в качестве гида выступил сам владелец здания.

Он провел российскую телезвезду по коридорам и комнатам загадочного особняка, где телеведущая даже смогла познакомиться с призраками. О том, правда это или нет, судить сложно, но, как сообщает портал «Bimru», свою порцию впечатлений и острых ощущений артистка явно получила.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:50

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