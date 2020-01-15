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Татьяна Навка поздравила россиян со Старым Новым годом в откровенном наряде

Татьяна Навка удивила поклонников в соцсетях, опубликовав фотографию, на которой предстала в откровенном наряде. Таким образом олимпийская фигуристка поздравила россиян со Старым Новым годом.

Звезды отечественного шоу-бизнеса часто публикуют в соцсетях поздравления к различным праздникам, нередко сопровождая их необычными сюжетами. Исключением не стала Татьяна Навка, чьи новые фотографии на веб-платформе Instagram смутили многих поклонников. Фигуристка снялась в откровенном атласном платье с глубоким декольте. Некоторые подписчики олимпийской чемпионки отметили, что для более эффектного образа, их кумир решил не надевать под наряд бюстгальтер.

Большинство пользователей похвалило Навку за смелость, но нашлись и определенные недоброжелатели, которые говорили о "неприличном" виде спортсменки. Все же, комментарии пестрели восхищенными отзывами о фигуре танцовщицы, которая даже в зрелом возрасте сохранила стройное тело. Напоминаем, что ближе к концу текущего года Татьяна Навка должна принять участие в ледовом шоу в столичном Дворце спорта "Мегаспорт". Кроме того, предыдущее выступление фигуристки в спектакле «Спящая красавица. Легенда двух королевств» заслужило позитивные отзывы критиков и публики.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:38

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