Татьяна Навка поздравила россиян со Старым Новым годом в откровенном наряде

Звезды отечественного шоу-бизнеса часто публикуют в соцсетях поздравления к различным праздникам, нередко сопровождая их необычными сюжетами. Исключением не стала Татьяна Навка, чьи новые фотографии на веб-платформе Instagram смутили многих поклонников. Фигуристка снялась в откровенном атласном платье с глубоким декольте. Некоторые подписчики олимпийской чемпионки отметили, что для более эффектного образа, их кумир решил не надевать под наряд бюстгальтер.Большинство пользователей похвалило Навку за смелость, но нашлись и определенные недоброжелатели, которые говорили о "неприличном" виде спортсменки. Все же, комментарии пестрели восхищенными отзывами о фигуре танцовщицы, которая даже в зрелом возрасте сохранила стройное тело. Напоминаем, что ближе к концу текущего года Татьяна Навка должна принять участие в ледовом шоу в столичном Дворце спорта "Мегаспорт". Кроме того, предыдущее выступление фигуристки в спектакле «Спящая красавица. Легенда двух королевств» заслужило позитивные отзывы критиков и публики.