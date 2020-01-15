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Няня сына телеведущей Ксении Собчак прислала Максиму Виторгану неприличное сообщение

Пока сын Максима Виторгана и телеведущей Ксении Собчак заболел, за ним ухаживает его гувернантка. Она сообщает отцу, какое состояние здоровья у мальчика.

Няня сына телеведущей Ксении Собчак прислала Максиму Виторгану неприличное сообщение

В прошлом году Максим Виторган и Ксения Собчак официально развелись. Однако их совместный сын Платон не обделен вниманием родителей. Мальчика постоянно берет к себе на выходные супруг, а ведущая летает с ним в отпуск.

Совсем недавно ребенок вместе со своей звездной мамой, а также бабушкой Людмилой Нарусовой и режиссером Константином Богомоловым отдохнул в Куршевеле. Там он впервые смог встать на лыжи и прокатился с небольших склонов, но после возвращения Платон заболел и теперь за ним круглосуточно ухаживает его няня.


Заботливый папа сейчас находится в Санкт-Петербурге, но все равно решил у нее выяснить, как себя чувствует его сын. В ответ он получил достаточно неожиданное сообщение, так как няня написала, что мальчик на протяжении всей ночи «срал», скорее всего сделал опечатку в слове "спал". Видимо, Виторган отнесся к подобному смс с юмором, потому что выложил его в своем личном блоге. Теперь же по ее словам, он продолжает спать, так как восстанавливает силы.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:57

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