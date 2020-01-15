Медики: Выкидыш и внематочная беременность могут спровоцировать длительный посттравматический стресс





Ученые провели исследование психологической реакции на потерю ребенка на ранних сроках, включая случаи внематочной беременности. Такая патология случается довольно часто, приблизительно в 15-20% случаях клинически установленной беременности. В обследовании приняли участие 650 женщин, которые потеряли ребенка до 12 недель внутриутробного развития. Спустя месяц после события 30% из них отметили признаки посттравматического стресса, 24% стали испытывать чувство тревоги, а у 11% была диагностирована депрессия. У большинства испытуемых признаки психологических расстройств сократились через девять месяцев.Специалисты настаивают на улучшении медицинской помощи для женщин, переживших потерю ребенка на ранних этапах его внутриутробного развития. Они отмечают, что это один из самых травмирующих опытов в жизни данной группы пациентов. Данное исследование должно стать толчком к разработке методов и комплекса терапевтических мер по лечению и предупреждению психологических расстройств несостоявшихся матерей.