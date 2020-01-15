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В России создан уникальный робот-наплавщик

Специалисты петрозаводского «Атомэнергомаша» (входит в структуры Росатома), ввели в эксплуатацию уникальный наплавочный комплекс роботизированного типа. Отмечается, что новая техника была спроектирована и создана с применением в том числе отечественных компонентов и частей.
В России создан уникальный робот-наплавщик

В СЗФО подобное оборудование применяется впервые. Оно было создано для нанесения твердосплавных и антикоррозионных покрытий с использованием лазерных технологий. Робот, кроме всего прочего, умеет осуществлять наплавку покрытий не только на ровные прямые поверхности, но и на элементы вращения. В состав установки входят робот промышленного типа серии Fanuc, а также электрический сервопривод. У него есть 6 различных степеней свободы, при этом радиус производственной зоны робота составляет 160 сантиметров. Кроме того, благодаря встроенной системе наблюдения у оператора есть возможность постоянно контролировать работу оборудования. Наконец, для обеспечения безопасности сотрудников от потенциального воздействия лазера, устройство оснащено системой активной защиты.

«Это оборудование станет новой вехой в проведении наплавочных работ, а также в выполнении сварки материалов. Более того, это принципиально новый подход к развитию технологий, используемых в атомной отрасли», - приводит пресса слова представителя предприятия.

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Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:03

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