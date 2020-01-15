В России создан уникальный робот-наплавщик





В СЗФО подобное оборудование применяется впервые. Оно было создано для нанесения твердосплавных и антикоррозионных покрытий с использованием лазерных технологий. Робот, кроме всего прочего, умеет осуществлять наплавку покрытий не только на ровные прямые поверхности, но и на элементы вращения. В состав установки входят робот промышленного типа серии Fanuc, а также электрический сервопривод. У него есть 6 различных степеней свободы, при этом радиус производственной зоны робота составляет 160 сантиметров. Кроме того, благодаря встроенной системе наблюдения у оператора есть возможность постоянно контролировать работу оборудования. Наконец, для обеспечения безопасности сотрудников от потенциального воздействия лазера, устройство оснащено системой активной защиты., - приводит пресса слова представителя предприятия.