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Зеленый борщ из щавеля признан самым полезным блюдом для профилактики и лечения болезней печени

Гастроэнтерологи заявляют, что зеленый борщ из щавеля является самым полезным блюдом для профилактики и лечения болезней печени. Они провели исследования и доказали, что аналог, приготовленный с томатной заправкой, противопоказан людям, имеющим проблемы с органом.

Согласно утверждениям профессионалов, из-за того, что в данном блюде содержится большое количество моркови, щавеля, лука и сметанной заправки он считается намного полезнее варианта, приготовленного на томатной заправке и свекле. Дело в том, что в состав этих блюд входят разные ингредиенты и микроэлементы. Лучшее усвоение питательных веществ, а также многократное улучшение работы печени происходит благодаря бета-каротину, флавоноидам, витаминам групп А и В и комплексу калия, магния и железа содержащихся в зелёном борще. Красный борщ не имеет таких полезных микроэлементов.

Гастроэнтерологи единодушно решили, что бульон очень важен для здоровья человека. Самой лучшей основой для этого блюда является индюшатина или курица. Однако врачи обращают внимание, что не стоит варить его для борща используя при этом говядину или свинину. Дело в том, что данные виды мяса являются жирными и трудно усваиваются организмом, а это может стать проблемой во время обострения болезни. Зеленый борщ без сметаны, по словам экспертов, также опасен. Поэтому гастроэнтерологи рекомендуют использовать ее в качестве нейтрализации воздействия щавелевой кислоты, но необходимо знать меру. Чрезмерное количество молочного продукта может быть опасным для людей, которые страдают отложениями солей, а также заболеваниями почек. Потому избыток щавелевой кислоты лучше всего "погашает" именно сметана с низким или среднем содержанием жира.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:30

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