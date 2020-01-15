Меган Маркл отказалась слушать королеву Елизавету II на семейном совете





Как сообщает газета, изначально планировалось, что Меган Маркл, которая в эти дни все еще находится в Канаде с 8-месячным сыном, сможет принять участие во внутрисемейных переговорах дистанционно - через удаленную связь. Однако источники отмечают, что впоследствии было принято решение отказаться от этой идеи. По утверждению собеседников издания, супруги уверены, что в участии герцогини в семейном совете нет никакой необходимости. Стоит напомнить, что семейный королевский совет был созван 13 января в Норфолке для обсуждения нашумевшего решения герцогов Сассекских отказаться от высокого звания старших членов британской монаршей семьи.После встречи с членами семьи Елизавета II официально объявила, что решение по поводу будущего пары, отказавшейся от своих полномочий, будет принято в ближайшем будущем. В переходной период супруги смогут жить как в Британии, так и в Канаде.