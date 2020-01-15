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Меган Маркл отказалась слушать королеву Елизавету II на семейном совете

Судя по всему, в монаршем семействе Соединенного Королевства назревает очередное недопонимание. Как сообщает пресса, Меган Маркл отказалась лично выслушать позицию Елизаветы II на семейном совете, отправив на это мероприятие лишь своего супруга принца Гарри. Такие данные приводятся в публикации таблоида Evening Standard.
Меган Маркл отказалась слушать королеву Елизавету II на семейном совете

Как сообщает газета, изначально планировалось, что Меган Маркл, которая в эти дни все еще находится в Канаде с 8-месячным сыном, сможет принять участие во внутрисемейных переговорах дистанционно - через удаленную связь. Однако источники отмечают, что впоследствии было принято решение отказаться от этой идеи. По утверждению собеседников издания, супруги уверены, что в участии герцогини в семейном совете нет никакой необходимости. Стоит напомнить, что семейный королевский совет был созван 13 января в Норфолке для обсуждения нашумевшего решения герцогов Сассекских отказаться от высокого звания старших членов британской монаршей семьи.

После встречи с членами семьи Елизавета II официально объявила, что решение по поводу будущего пары, отказавшейся от своих полномочий, будет принято в ближайшем будущем. В переходной период супруги смогут жить как в Британии, так и в Канаде.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:50

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