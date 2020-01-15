АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.42 USD 61.41
Курс валют на 15.01.2020

"Хочу, чтобы ты была счастлива": Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной свадьбы

Леонид Агутин поздравил свою возлюбленную Анжелику Варум с годовщиной свадьбы. На странице в Instagram исполнитель отметил, что очень хочет сделать супругу счастливой.
"Хочу, чтобы ты была счастлива": Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной свадьбы

Леонид Агутин разместил несколько архивных фотографий с Анжеликой Варум. На кадрах музыкант одет в костюм и черную рубашку, его возлюбленная надела юбку в пол и блузку, украшенную перьями. В комментарии исполнитель написал, что снимки сделаны в рамках их первой фотосессии, которая прошла в 1997 года, а в следующем году 15 января артисты стали парой. Леонид Агутин признался в любви Анжелике Варум и написал: "Хочу, чтобы ты была счастлива! Когда ты улыбаешься, весь мир вокруг озаряется ярким и тёплым светом".

Музыкант отметил, что даже представить не может, чтобы он делал без мудрости и нежности своей возлюбленной. В конце Леонид Агутин написал, что сегодня у него и Анжелике Варум очередная годовщина и хочется, чтобы все продолжалось еще очень долго. Подписчики поздравили знаменитостей и пожелали им семейного счастья, любви и благополучия.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Федор Смолов оставил внучку Бориса Ельцина на Карибах и отправился на сборы в…
Эвелина Бледанс в Таиланде посетила дом с…
Медики: Выкидыш и внематочная беременность могут спровоцировать длительный посттравматический…
Татьяна Навка поздравила россиян со Старым Новым годом в откровенном…
Беременная звезда «Дом-2» Кристина Черкасова попала в больницу на…
Зеленый борщ из щавеля признан самым полезным блюдом для профилактики и лечения болезней…
Сергей Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от…
Ученые: "Пестициды негативно влияют на уровень…
«Два характера, две сильные личности»: Мать Пелагеи прокомментировала развод певицы и Ивана…
В России создан уникальный…
Няня сына телеведущей Ксении Собчак прислала Максиму Виторгану неприличное…
Врачи назвали виды одежды, опасные для мужского…
Меган Маркл отказалась слушать королеву Елизавету II на семейном…
"Хочу, чтобы ты была счастлива": Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной…
Австралийский биолог Моника Гальяно выдвинула теорию о наличии сознания у…
Специалисты Роскачества назвали признаки качественной…
Ученые: "В 2020 году человечество не будет ощущать влияние мощных магнитных…
Российский спецназ в 2020 году получит «летающие…
Появились подробности о романе ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой и Давида …
«Я не хочу быть визуальным стимулятором для ручной работы мужчин»: Екатерина Шпица ответила на критику своей…
В небе над Бразилией появилась «рука Бога», которая напугала…
Два фонарика и четыре SIM: В России появился новый телефон BQ 2819 Tank…
Андрей Макаревич назвал критиков Михаила Горбачева…
Умер актер Стэн Кирш, исполнивший роли в сериалах "Горец" и…
Яна Рудковская раскритиковала Авербуха после информации о низкой зарплате фигуристов в шоу «Волшебник страны…
«Это бред»: Синоптик Евгений Тишковец оценил слова российского депутата о «климатическом оружии»…
Максим Дунаевский: "Анастасия Вертинская отказалась от роли в «Мэри Поппинс, до свидания!» из-за…
Названы смартфоны, которые чаще всего подделывали в 2019…
Просмотреть все новости