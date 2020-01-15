"Хочу, чтобы ты была счастлива": Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной свадьбы

Леонид Агутин разместил несколько архивных фотографий с Анжеликой Варум. На кадрах музыкант одет в костюм и черную рубашку, его возлюбленная надела юбку в пол и блузку, украшенную перьями. В комментарии исполнитель написал, что снимки сделаны в рамках их первой фотосессии, которая прошла в 1997 года, а в следующем году 15 января артисты стали парой. Леонид Агутин признался в любви Анжелике Варум и написал: "Хочу, чтобы ты была счастлива! Когда ты улыбаешься, весь мир вокруг озаряется ярким и тёплым светом".Музыкант отметил, что даже представить не может, чтобы он делал без мудрости и нежности своей возлюбленной. В конце Леонид Агутин написал, что сегодня у него и Анжелике Варум очередная годовщина и хочется, чтобы все продолжалось еще очень долго. Подписчики поздравили знаменитостей и пожелали им семейного счастья, любви и благополучия.