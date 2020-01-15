Специалисты Роскачества назвали признаки качественной тушенки
Специалисты Роскачества назвали признаки качественной тушенки. Они исследовали продукт по 90 параметрам, чтобы определить его соответствие стандартам.
Тушенка является продуктом, на который спрос не падает в любое время года. Весной, летом и осенью ее часто приобретают туристы, отправляющиеся в походы. Зимой этот продукт люди выбирают в качестве дополнения к различным кашам из-за простоты и быстроты приготовления. Мясные консервы могут долго храниться, поэтому некоторые предпочитают формировать из них запасы на случай непредвиденных ситуаций.
Сырье для производства тушенки поставляется замороженным, отделенное от костей. В цехах работники отделяют лишнее от мяса и производят порционирование. После этого сырье проходит через мясорубку и в него добавляется лук, перец и соль. После продуктом наполняются банки и отправляются на закупоривание. Прежде чем отправиться на реализацию, товар хранится на складе в течение 11 суток. Так проверяется его микробиологическая стабильность.
В Роскачестве рассказали, что в качественной тушенке из говядины доля мяса и жира должна составлять не менее 56%, а в продукции высшего качества этот процент увеличен до 58. При разогревании в блюде будут куски говядины весом от 30 грамм. В содержимом банки не должно попадаться соединительных тканей, крупных сосудов и лимфоузлов. Что касается энергетической ценности продукта, то массовая доля жира должна быть меньше 17%, а наличие белка - более 15%. По данным издания «Политэксперт», в следующем месяце будет осуществлена проверка 20 видов тушенки разных производителей на соответствие стандартам качества.
Тушенка является продуктом, на который спрос не падает в любое время года. Весной, летом и осенью ее часто приобретают туристы, отправляющиеся в походы. Зимой этот продукт люди выбирают в качестве дополнения к различным кашам из-за простоты и быстроты приготовления. Мясные консервы могут долго храниться, поэтому некоторые предпочитают формировать из них запасы на случай непредвиденных ситуаций.
Сырье для производства тушенки поставляется замороженным, отделенное от костей. В цехах работники отделяют лишнее от мяса и производят порционирование. После этого сырье проходит через мясорубку и в него добавляется лук, перец и соль. После продуктом наполняются банки и отправляются на закупоривание. Прежде чем отправиться на реализацию, товар хранится на складе в течение 11 суток. Так проверяется его микробиологическая стабильность.
В Роскачестве рассказали, что в качественной тушенке из говядины доля мяса и жира должна составлять не менее 56%, а в продукции высшего качества этот процент увеличен до 58. При разогревании в блюде будут куски говядины весом от 30 грамм. В содержимом банки не должно попадаться соединительных тканей, крупных сосудов и лимфоузлов. Что касается энергетической ценности продукта, то массовая доля жира должна быть меньше 17%, а наличие белка - более 15%. По данным издания «Политэксперт», в следующем месяце будет осуществлена проверка 20 видов тушенки разных производителей на соответствие стандартам качества.