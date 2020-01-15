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Ученые: "В 2020 году человечество не будет ощущать влияние мощных магнитных бурь"

Магнитные бури не только вызывают плохое самочувствие у метеочувствительных людей, но также могут быть опасными для гипертоников. Ученые заверили общественность, что в 2020 году человечество не будет ощущать влияние мощных вспышек на Солнце.

Астрофизики сообщают, что Солнце будет находиться в минимуме своей активности на протяжении всего 2020 года. Это станет основной причиной уменьшения количества магнитных бурь и их интенсивности, негативно влияющих на самочувствие у людей. Эксперты напомнили, что светило входит в подобный пик примерно каждые 10-11 лет. За этот период фиксируется рекордно низкие по силе вспышки, которые постепенно возрастают к концу цикла. Стоит отметить, что солнечный ветер напрямую влияет на процессы в атмосфере и геомагнитном поле Земли.

Несмотря на то, что в этом году не ожидается мощных бурь, небольшая активность будет наблюдаться 14 и 15 января. Её совершенно недостаточно для вхождения в класс G1 - самый слабый вид возмущения в магнитосфере планеты. Хотя многие метеочувствительные люди жалуются на проблемы со здоровьем в период магнитных бурь, некоторые медики не согласны с предположением о негативном влиянии вспышек на Солнце. Единственным доказанным фактом является то, что этот феномен может быть опасным для гипертоников, а также людей с сердечными стимуляторами.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:21

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