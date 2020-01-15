Ученые: "В 2020 году человечество не будет ощущать влияние мощных магнитных бурь"





Астрофизики сообщают, что Солнце будет находиться в минимуме своей активности на протяжении всего 2020 года. Это станет основной причиной уменьшения количества магнитных бурь и их интенсивности, негативно влияющих на самочувствие у людей. Эксперты напомнили, что светило входит в подобный пик примерно каждые 10-11 лет. За этот период фиксируется рекордно низкие по силе вспышки, которые постепенно возрастают к концу цикла. Стоит отметить, что солнечный ветер напрямую влияет на процессы в атмосфере и геомагнитном поле Земли.Несмотря на то, что в этом году не ожидается мощных бурь, небольшая активность будет наблюдаться 14 и 15 января. Её совершенно недостаточно для вхождения в класс G1 - самый слабый вид возмущения в магнитосфере планеты. Хотя многие метеочувствительные люди жалуются на проблемы со здоровьем в период магнитных бурь, некоторые медики не согласны с предположением о негативном влиянии вспышек на Солнце. Единственным доказанным фактом является то, что этот феномен может быть опасным для гипертоников, а также людей с сердечными стимуляторами.