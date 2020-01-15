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Российский спецназ в 2020 году получит «летающие танки»

В 2020 году подразделения спецназа ВС России получат на свое вооружение боевые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН. Эта модификация легендарного вертолета Ми-8 представляет собой настоящий летающий танк с мощной броней и тяжелыми вооружениями.

Сообщается, что первые испытания новых образцов летной техники для спецназа страны запланированы уже на осень текущего года. Вероятнее всего, тестировать модернизированные вертолеты будут на базе Центра боевой подготовки летного состава АА ВС России в Торжке. Об этом, к слову, сообщают «Известия» со ссылкой на неназванные источники в российском оборонном ведомстве. По данным издания, боевая нагрузка позволяет новому модернизированному Ми-8 поражать воздушные, надводные и наземные цели с расстояния около 20 километров. Наличие передовой авионики, радаров, тепловизоров и инновационных оптико-электронных систем делают Ми-8АМТШ-ВН всепогодными машинами, которые могут эффективно применяться в любое время суток.

Кроме того, подчеркивается, что решение о разработке нового вертолета для спецназа и ССО России было принято руководством завода им. Миля еще в 2017 году. Весной 2018 года в Министерстве обороны дали одобрение на проведение опытно-конструкторской работы по созданию таких вертолетов. По состоянию на данный момент, для реализации этого проекта оборонным ведомством уже выделено 800 миллионов рублей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:16

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