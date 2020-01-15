Появились подробности о романе ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой и Давида Манукяна
Блогер Давид Манукян намекнул, что он собирается жениться на популярной певице Ольге Бузовой. Это может произойти во время отдыха на вилле в Таиланде.
Намерения у известного блогера Давида Манукяна серьезные. Выяснилось, что его цель не только очаровать Ольгу Бузову и заполучить ее сердце, но и надеть ей на палец обручальное кольцо. На данный момент влюбленные отдыхают в Пхукете на огромной вилле с бассейном. Именно там они вместе ежедневно наслаждаются закатами и рассветами.
Стоит отметить, что Давид Манукян достаточно часто балует свою любимую. На этот раз он подарил ей огромный букет роз. Видео, где блогер их преподносит, появилось в Сети. В комментариях к своей публикации он отметил, что на его свадьбе будет выступать рэпер Рамиль.
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова согласилась с любимым, оставив под постом смайлики. Таким образом, Давид Манукян впервые открыто заговорил о возможной свадьбе. Однако большинство фанатов Бузовой просят ее поскорее одуматься, ведь у Манукяна очень много долгов, хотя официального подтверждения этой информации все еще нет.
Намерения у известного блогера Давида Манукяна серьезные. Выяснилось, что его цель не только очаровать Ольгу Бузову и заполучить ее сердце, но и надеть ей на палец обручальное кольцо. На данный момент влюбленные отдыхают в Пхукете на огромной вилле с бассейном. Именно там они вместе ежедневно наслаждаются закатами и рассветами.
Стоит отметить, что Давид Манукян достаточно часто балует свою любимую. На этот раз он подарил ей огромный букет роз. Видео, где блогер их преподносит, появилось в Сети. В комментариях к своей публикации он отметил, что на его свадьбе будет выступать рэпер Рамиль.
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова согласилась с любимым, оставив под постом смайлики. Таким образом, Давид Манукян впервые открыто заговорил о возможной свадьбе. Однако большинство фанатов Бузовой просят ее поскорее одуматься, ведь у Манукяна очень много долгов, хотя официального подтверждения этой информации все еще нет.