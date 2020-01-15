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Появились подробности о романе ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой и Давида Манукяна

Блогер Давид Манукян намекнул, что он собирается жениться на популярной певице Ольге Бузовой. Это может произойти во время отдыха на вилле в Таиланде.

Появились подробности о романе ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой и Давида Манукяна

Намерения у известного блогера Давида Манукяна серьезные. Выяснилось, что его цель не только очаровать Ольгу Бузову и заполучить ее сердце, но и надеть ей на палец обручальное кольцо. На данный момент влюбленные отдыхают в Пхукете на огромной вилле с бассейном. Именно там они вместе ежедневно наслаждаются закатами и рассветами.

Стоит отметить, что Давид Манукян достаточно часто балует свою любимую. На этот раз он подарил ей огромный букет роз. Видео, где блогер их преподносит, появилось в Сети. В комментариях к своей публикации он отметил, что на его свадьбе будет выступать рэпер Рамиль.


Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова согласилась с любимым, оставив под постом смайлики. Таким образом, Давид Манукян впервые открыто заговорил о возможной свадьбе. Однако большинство фанатов Бузовой просят ее поскорее одуматься, ведь у Манукяна очень много долгов, хотя официального подтверждения этой информации все еще нет.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:07

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