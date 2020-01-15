«Я не хочу быть визуальным стимулятором для ручной работы мужчин»: Екатерина Шпица ответила на критику своей фигуры
Известная российская актриса и телеведущая Екатерина Шпица решила ответить подписчикам, которые оставляют на ее страничке в социальной сети Instagram комментарии с интимным подтекстом, а также тем, кто критикует фигуру знаменитости. По словам артистки, она не жаждет быть «визуальным стимулятором для ручной работы мужчин».
«Есть такие люди, которым в Instagram реально интересно читать тексты, по которым можно рассмотреть личность автора. Кто-то черпает здесь знания, вдохновение, мотивацию. Но значительно больше тех, кто пытается каким-то образом выместить обиды от собственной никчемности в комментариях», - отметила актриса. По ее словам, чаще всего такие люди пишут сообщения с сексуальным подтекстом, а порой даже откровенно критикуют ее фигуру. «Разве зрелые, умные, счастливые люди станут такое писать?» - обратилась Шпица с вопросом к подписчикам. Впрочем, отмечает артистка, комментарии с критикой, в которых ее называют «бревном», совершенно не задевают.
«Я не хочу быть визуальным стимулятором для ручной работы мужчин. Сексуальность заключается не в том, чтобы тебя хотели все вокруг. Разумеется, такое встречается, но это уже диагноз и огромное поле для работы профессиональных психоаналитиков», - подчеркнула звезда.
«Есть такие люди, которым в Instagram реально интересно читать тексты, по которым можно рассмотреть личность автора. Кто-то черпает здесь знания, вдохновение, мотивацию. Но значительно больше тех, кто пытается каким-то образом выместить обиды от собственной никчемности в комментариях», - отметила актриса. По ее словам, чаще всего такие люди пишут сообщения с сексуальным подтекстом, а порой даже откровенно критикуют ее фигуру. «Разве зрелые, умные, счастливые люди станут такое писать?» - обратилась Шпица с вопросом к подписчикам. Впрочем, отмечает артистка, комментарии с критикой, в которых ее называют «бревном», совершенно не задевают.
«Я не хочу быть визуальным стимулятором для ручной работы мужчин. Сексуальность заключается не в том, чтобы тебя хотели все вокруг. Разумеется, такое встречается, но это уже диагноз и огромное поле для работы профессиональных психоаналитиков», - подчеркнула звезда.