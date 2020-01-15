«Я не хочу быть визуальным стимулятором для ручной работы мужчин»: Екатерина Шпица ответила на критику своей фигуры

, - отметила актриса. По ее словам, чаще всего такие люди пишут сообщения с сексуальным подтекстом, а порой даже откровенно критикуют ее фигуру.- обратилась Шпица с вопросом к подписчикам. Впрочем, отмечает артистка, комментарии с критикой, в которых ее называют «бревном», совершенно не задевают., - подчеркнула звезда.