Максим Дунаевский: "Анастасия Вертинская отказалась от роли в «Мэри Поппинс, до свидания!» из-за песен"





Максим Дунаевский считает неправильным, когда режиссеры задействуют в фильмах своих возлюбленных. Он сообщил, что главную роль готовили изначально для Анастасии Вертинской. Композитор рассказал, что при встрече с актрисой он предложил ей прослушать песни, которые были уже записаны, и поставил кассету, однако она заявила о другом представлении Мэри Поппинс. Вертинская сообщила, что думала об абсолютно другом образе и песни с ним не сходятся, поэтому она решила отказаться от роли.В результате срочно пришлось менять актрису. Режиссер Леонид Квинихидзе случайно оказался дома у Дунаевского и встретился с его супругой Натальей Андрейченко. Без раздумий он решил предложить ей главную роль. Актриса на тот момент родила сына Митю и была очень худой. Композитор решил не спорить с режиссером, к тому же и Наталья Андрейченко захотела принять участие в съёмке фильма. Стоит отметить, что песни, так не понравившиеся Анастасии Вертинской, Андрейченко приняла с большой радостью.