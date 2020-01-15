АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.42 USD 61.41
Курс валют на 15.01.2020

Максим Дунаевский: "Анастасия Вертинская отказалась от роли в «Мэри Поппинс, до свидания!» из-за песен"

Максим Дунаевский рассказал о причине замены актрисы Анастасии Вертинской на его бывшую жену Наталью Андрейченко в знаменитом фильме «Мэри Поппинс, до свидания!». Многим тогда казалось, что композитор таки образом продвигал свою тогдашнюю супругу, но это случилось из-за песен.

Максим Дунаевский считает неправильным, когда режиссеры задействуют в фильмах своих возлюбленных. Он сообщил, что главную роль готовили изначально для Анастасии Вертинской. Композитор рассказал, что при встрече с актрисой он предложил ей прослушать песни, которые были уже записаны, и поставил кассету, однако она заявила о другом представлении Мэри Поппинс. Вертинская сообщила, что думала об абсолютно другом образе и песни с ним не сходятся, поэтому она решила отказаться от роли.

В результате срочно пришлось менять актрису. Режиссер Леонид Квинихидзе случайно оказался дома у Дунаевского и встретился с его супругой Натальей Андрейченко. Без раздумий он решил предложить ей главную роль. Актриса на тот момент родила сына Митю и была очень худой. Композитор решил не спорить с режиссером, к тому же и Наталья Андрейченко захотела принять участие в съёмке фильма. Стоит отметить, что песни, так не понравившиеся Анастасии Вертинской, Андрейченко приняла с большой радостью.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Австралийский биолог Моника Гальяно выдвинула теорию о наличии сознания у…
Специалисты Роскачества назвали признаки качественной…
Ученые: "В 2020 году человечество не будет ощущать влияние мощных магнитных…
Российский спецназ в 2020 году получит «летающие…
Появились подробности о романе ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой и Давида …
«Я не хочу быть визуальным стимулятором для ручной работы мужчин»: Екатерина Шпица ответила на критику своей…
В небе над Бразилией появилась «рука Бога», которая напугала…
Два фонарика и четыре SIM: В России появился новый телефон BQ 2819 Tank…
Андрей Макаревич назвал критиков Михаила Горбачева…
Умер актер Стэн Кирш, исполнивший роли в сериалах "Горец" и…
Яна Рудковская раскритиковала Авербуха после информации о низкой зарплате фигуристов в шоу «Волшебник страны…
«Это бред»: Синоптик Евгений Тишковец оценил слова российского депутата о «климатическом оружии»…
Максим Дунаевский: "Анастасия Вертинская отказалась от роли в «Мэри Поппинс, до свидания!» из-за…
Названы смартфоны, которые чаще всего подделывали в 2019…
«Люблю тебя и горжусь» : Иосиф Пригожин трогательно поздравил дочь Елизавету с…
Медики: Некоторая мебель может стать угрозой для здоровья…
«Выстрелил мне в ногу»: Александр Серов пострадал в перестрелке возле…
Российские банки оказались под угрозой из-за прекращения поддержки Windows…
Дешевле, больше, эффективней: Ученые оптимизировали процесс получения перекиси…
Алексей Чадов учит 5-летнего сына серфить на…
Ученые узнали секрет долголетия…
Звезда "Дом-2" Розалия Райсон возмущена поведением Дмитрия…
Брак звезды «Дом-2» Иосифа Оганесяна находится под угрозой из-за Валерия…
«Знал, на ком женился»: Жанна Бадоева рассказала, как сложно совмещать работу и личную…
SEAT подставил тизер новой версии хэтчбека Leon…
Эксперты назвали возможной причиной глухоты Бетховена отравление…
«Просто так ходить в театр – глупо»: Андрей Кончаловский посоветовал зрителям оставаться самими…
Xiaomi выпустила многофункциональный девайс для…
Просмотреть все новости