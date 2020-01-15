АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.42 USD 61.41
Курс валют на 15.01.2020

Австралийский биолог Моника Гальяно выдвинула теорию о наличии сознания у растений

Гуманность употребления в пищу растений почти никогда не поддавалась сомнению. Однако теперь, австралийский биолог Моника Гальяно выдвинула теорию о наличии сознания у этих организмов.

Растения обладают намного более развитыми реакциями, чем считает большинство людей. Венерина мухоловка, к примеру, может вести счет количества раз, когда ее кто-то касается. Этим хищным видам требуется лишь два прикосновения, чтобы захлопнуть ловушку, а затем еще три, чтобы ускорить высвобождение ферментов, которые начнут переваривать пойманных насекомых. Недавние эксперименты поспособствовали предположению, что лиственные организмы могут быть даже осознанными.

Австралийский биолог Моника Гальяно из Университета Сиднея смогла посадить растения гороха в Y-образном лабиринте, где они инстинктивно росли в направлении источника синего света, расположенного в одном из двух путей. Затем ученый расположила светильник возле вентилятора, от которого исходил небольшой поток воздуха. Когда свет убрали, горох продолжал инстинктивно расти в сторону устройства. Подобные результаты исследования вынудили Гальяно предположить, что растения могут учиться и запоминать как животные. Если эта гипотеза является истиной, тогда возникает вероятность, что у них может быть сознание.

Новые данные показали, что химическое соединение глутамата запускает волны ионов кальция, которые распространяются через растение во многом так же, как электрический импульс проходит через организм животного. Последующие эксперименты необходимы для опровержения или подтверждения теории о наличии сознания у растений.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Австралийский биолог Моника Гальяно выдвинула теорию о наличии сознания у…
Специалисты Роскачества назвали признаки качественной…
Ученые: "В 2020 году человечество не будет ощущать влияние мощных магнитных…
Российский спецназ в 2020 году получит «летающие…
Появились подробности о романе ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой и Давида …
«Я не хочу быть визуальным стимулятором для ручной работы мужчин»: Екатерина Шпица ответила на критику своей…
В небе над Бразилией появилась «рука Бога», которая напугала…
Два фонарика и четыре SIM: В России появился новый телефон BQ 2819 Tank…
Андрей Макаревич назвал критиков Михаила Горбачева…
Умер актер Стэн Кирш, исполнивший роли в сериалах "Горец" и…
Яна Рудковская раскритиковала Авербуха после информации о низкой зарплате фигуристов в шоу «Волшебник страны…
«Это бред»: Синоптик Евгений Тишковец оценил слова российского депутата о «климатическом оружии»…
Максим Дунаевский: "Анастасия Вертинская отказалась от роли в «Мэри Поппинс, до свидания!» из-за…
Названы смартфоны, которые чаще всего подделывали в 2019…
«Люблю тебя и горжусь» : Иосиф Пригожин трогательно поздравил дочь Елизавету с…
Медики: Некоторая мебель может стать угрозой для здоровья…
«Выстрелил мне в ногу»: Александр Серов пострадал в перестрелке возле…
Российские банки оказались под угрозой из-за прекращения поддержки Windows…
Дешевле, больше, эффективней: Ученые оптимизировали процесс получения перекиси…
Алексей Чадов учит 5-летнего сына серфить на…
Ученые узнали секрет долголетия…
Звезда "Дом-2" Розалия Райсон возмущена поведением Дмитрия…
Брак звезды «Дом-2» Иосифа Оганесяна находится под угрозой из-за Валерия…
«Знал, на ком женился»: Жанна Бадоева рассказала, как сложно совмещать работу и личную…
SEAT подставил тизер новой версии хэтчбека Leon…
Эксперты назвали возможной причиной глухоты Бетховена отравление…
«Просто так ходить в театр – глупо»: Андрей Кончаловский посоветовал зрителям оставаться самими…
Xiaomi выпустила многофункциональный девайс для…
Просмотреть все новости