Австралийский биолог Моника Гальяно выдвинула теорию о наличии сознания у растений





Растения обладают намного более развитыми реакциями, чем считает большинство людей. Венерина мухоловка, к примеру, может вести счет количества раз, когда ее кто-то касается. Этим хищным видам требуется лишь два прикосновения, чтобы захлопнуть ловушку, а затем еще три, чтобы ускорить высвобождение ферментов, которые начнут переваривать пойманных насекомых. Недавние эксперименты поспособствовали предположению, что лиственные организмы могут быть даже осознанными.Австралийский биолог Моника Гальяно из Университета Сиднея смогла посадить растения гороха в Y-образном лабиринте, где они инстинктивно росли в направлении источника синего света, расположенного в одном из двух путей. Затем ученый расположила светильник возле вентилятора, от которого исходил небольшой поток воздуха. Когда свет убрали, горох продолжал инстинктивно расти в сторону устройства. Подобные результаты исследования вынудили Гальяно предположить, что растения могут учиться и запоминать как животные. Если эта гипотеза является истиной, тогда возникает вероятность, что у них может быть сознание.Новые данные показали, что химическое соединение глутамата запускает волны ионов кальция, которые распространяются через растение во многом так же, как электрический импульс проходит через организм животного. Последующие эксперименты необходимы для опровержения или подтверждения теории о наличии сознания у растений.