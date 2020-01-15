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В небе над Бразилией появилась «рука Бога», которая напугала очевидцев

В небе над Бразилией появилась «рука Бога», которая напугала очевидцев. Многие видят в этом явлении некие знаки, которые посылают высшие силы, пытающиеся предупредить человечество о надвигающейся опасности.
В небе над Бразилией появилась «рука Бога», которая напугала очевидцев

Жители городов Асунсьон и Жуазейринью не на шутку перепугались, когда в небе возникло облако, внешне напоминающее человеческую кисть руки. Очевидцы прозвали явление «Дланью Бога» и решили, что это недобрый знак. Подобные знаки замечают люди во разных странах мира. Необычный природный феномен вызывает страх у тех, кто с ними сталкивается. Нечто подобное наблюдали тремя годами ранее в Португалии. Там одному из очевидцев удалось заснять облако необычной формы, которое окрасилось в огненный цвет из-за закатного солнца. Он разместил фотографии на своей странице в Twitter. Во время пожаров в Австралии также замечали необычные знаки. Например, в языках пламени однажды кто-то разглядел зловещий ухмыляющийся череп.

По словам метеорологов, подобные явления не стоит наделять мистической силой. Все это не более, чем фантазия. Тем не менее, фотографии «Длани Бога» активно распространяются по Сети.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:50

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