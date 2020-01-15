В небе над Бразилией появилась «рука Бога», которая напугала очевидцев
В небе над Бразилией появилась «рука Бога», которая напугала очевидцев. Многие видят в этом явлении некие знаки, которые посылают высшие силы, пытающиеся предупредить человечество о надвигающейся опасности.
Жители городов Асунсьон и Жуазейринью не на шутку перепугались, когда в небе возникло облако, внешне напоминающее человеческую кисть руки. Очевидцы прозвали явление «Дланью Бога» и решили, что это недобрый знак. Подобные знаки замечают люди во разных странах мира. Необычный природный феномен вызывает страх у тех, кто с ними сталкивается. Нечто подобное наблюдали тремя годами ранее в Португалии. Там одному из очевидцев удалось заснять облако необычной формы, которое окрасилось в огненный цвет из-за закатного солнца. Он разместил фотографии на своей странице в Twitter. Во время пожаров в Австралии также замечали необычные знаки. Например, в языках пламени однажды кто-то разглядел зловещий ухмыляющийся череп.
По словам метеорологов, подобные явления не стоит наделять мистической силой. Все это не более, чем фантазия. Тем не менее, фотографии «Длани Бога» активно распространяются по Сети.
Жители городов Асунсьон и Жуазейринью не на шутку перепугались, когда в небе возникло облако, внешне напоминающее человеческую кисть руки. Очевидцы прозвали явление «Дланью Бога» и решили, что это недобрый знак. Подобные знаки замечают люди во разных странах мира. Необычный природный феномен вызывает страх у тех, кто с ними сталкивается. Нечто подобное наблюдали тремя годами ранее в Португалии. Там одному из очевидцев удалось заснять облако необычной формы, которое окрасилось в огненный цвет из-за закатного солнца. Он разместил фотографии на своей странице в Twitter. Во время пожаров в Австралии также замечали необычные знаки. Например, в языках пламени однажды кто-то разглядел зловещий ухмыляющийся череп.
По словам метеорологов, подобные явления не стоит наделять мистической силой. Все это не более, чем фантазия. Тем не менее, фотографии «Длани Бога» активно распространяются по Сети.
В мире
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:50