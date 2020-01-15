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Два фонарика и четыре SIM: В России появился новый телефон BQ 2819 Tank Quattro

Известный российский бренд BQ, который принадлежит компании «Новая Линия», представил свой новый мобильный телефон. Бюджетная кнопочная модель получила название BQ 2819 Tank Quattro, она оснащена сразу двумя фонариками и поддерживает работу с четырьмя SIM-картами.
Два фонарика и четыре SIM: В России появился новый телефон BQ 2819 Tank Quattro

Примечательно, что речь идет о довольно недорогой модели с максимально брутальным внешним видом. Кроме того, как отмечают представители компании, модель BQ 2819 Tank Quattro получила довольно громкий и мощный основной динамик. Оснащен гаджет 2,8-дюймовым дисплеем с разрешением 320х240, присутствует на борту и камера начального уровня с разрешением 0,3 Мп. Порадует покупателей наличие встроенного радиоприемника, а аккумуляторной батареи емкостью 2500 мАч. Ее должно хватить на весьма длительный период автономной работы. Устройство также поддерживает карты памяти стандарта microSD емкостью до 32 Гб и беспроводную связь Bluetooth.

Сообщается, что новинка выйдет на рынок сразу в нескольких вариантах расцветки корпуса, а ее стоимость составит 2090 рублей, то есть, порядка 34 долларов США.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:43

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