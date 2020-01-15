Два фонарика и четыре SIM: В России появился новый телефон BQ 2819 Tank Quattro





Примечательно, что речь идет о довольно недорогой модели с максимально брутальным внешним видом. Кроме того, как отмечают представители компании, модель BQ 2819 Tank Quattro получила довольно громкий и мощный основной динамик. Оснащен гаджет 2,8-дюймовым дисплеем с разрешением 320х240, присутствует на борту и камера начального уровня с разрешением 0,3 Мп. Порадует покупателей наличие встроенного радиоприемника, а аккумуляторной батареи емкостью 2500 мАч. Ее должно хватить на весьма длительный период автономной работы. Устройство также поддерживает карты памяти стандарта microSD емкостью до 32 Гб и беспроводную связь Bluetooth.Сообщается, что новинка выйдет на рынок сразу в нескольких вариантах расцветки корпуса, а ее стоимость составит 2090 рублей, то есть, порядка 34 долларов США.