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Андрей Макаревич назвал критиков Михаила Горбачева «мразями»

Легендарный российский музыкант Андрей Макаревич, который давно известен своей «непопулярной» политической позицией, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook пост. В этом сообщении фронтмен «Машины времени» назвал критиков последнего президента СССР Михаила Горбачева «мразями».
Андрей Макаревич назвал критиков Михаила Горбачева «мразями»

Андрей Макаревич давно приучил россиян к тому, что он не брезгует политикой и довольно жестко комментирует те или иные события. Недавно он высказался в очередной раз, назвав людей, которые подвергают Михаила Горбачева критике. Отметив, что именно этот политик подарил им свободу и предоставил возможность заниматься тем, чем они хотят. По утверждению исполнителя, в противном случае сейчас многие были бы просто секретарями партийных ячеек ПТУ, но и на это у них вряд ли хватило бы ума. Надо сказать, что в выборе выражений музыкант не стеснялся, поэтому позволил себе назвать критикующих последнего президента СССР «мразями».

Примечательно, что эта публикация артиста сразу же спровоцировала весьма неоднозначную реакцию со стороны пользователей. Кто-то с позицией музыканта согласился, другие – раскритиковали Макаревича за такие слова.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:38

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