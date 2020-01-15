Андрей Макаревич назвал критиков Михаила Горбачева «мразями»





Андрей Макаревич давно приучил россиян к тому, что он не брезгует политикой и довольно жестко комментирует те или иные события. Недавно он высказался в очередной раз, назвав людей, которые подвергают Михаила Горбачева критике. Отметив, что именно этот политик подарил им свободу и предоставил возможность заниматься тем, чем они хотят. По утверждению исполнителя, в противном случае сейчас многие были бы просто секретарями партийных ячеек ПТУ, но и на это у них вряд ли хватило бы ума. Надо сказать, что в выборе выражений музыкант не стеснялся, поэтому позволил себе назвать критикующих последнего президента СССР «мразями».Примечательно, что эта публикация артиста сразу же спровоцировала весьма неоднозначную реакцию со стороны пользователей. Кто-то с позицией музыканта согласился, другие – раскритиковали Макаревича за такие слова.