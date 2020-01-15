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Умер актер Стэн Кирш, исполнивший роли в сериалах "Горец" и "Друзья"

Голливудский актер Стэн Кирш умер в возрасте 51 года, о чем сообщила супруга покойного. Американская телезвезда известна российскому зрителю по второстепенным ролям в сериалах "Горец" и "Друзья".
Умер актер Стэн Кирш, исполнивший роли в сериалах "Горец" и "Друзья"

Актер и преподаватель актерского мастерства Стэн Кирш, который сыграл протагониста Ричи Райана в фэнтезийной саге "Горец", был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Помимо участия в течение шести сезонов для популярного шоу 90-х, американец также сыграл небольшую роль в культовом ситкоме "Друзья", представ в качестве парня Моники Геллер в 22 серии 1 сезона. Его персонаж представлял собой школьника, скрывавшего настоящий возраст от героини, которую сыграла актриса Кортни Кокс.

Супруга Стэна Кирша, Кристин Грин, которая стала сооснователем киностудии Stan Kirsch в Лос-Анджелесе, обратилась к фанатам в соцсети Facebook, написав: "Я хочу поблагодарить всех за слова любви и поддержки. Я не смогла ответить на все тексты, звонки, электронные письма - но прочитала и прослушала каждый из них. Я чувствую себя окруженной любовью и всегда благодарна каждому из вас". Стоит отметить, что за всю недолгую карьеру, фильмография покойного актера насчитывает около 20 фильмов и сериалов, среди которых он даже выступил режиссером, продюсером либо сценаристом.

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Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:30

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