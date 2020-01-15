Яна Рудковская раскритиковала Авербуха после информации о низкой зарплате фигуристов в шоу «Волшебник страны Оз»

Илья Авербух не так давно рассказал о том, сколько заработали фигуристы за участие в его шоу. Он отметил, что каждый из них получил от 150 до 200 тысяч рублей за выход на лед. В новогодней постановке принимали участие такие звезды, как Евгения Медведева и Роман Костомаров.Яна Рудковская же не согласилась с суммой гонораров фигуристов. Она считает, что по три выступления в день выполнить очень сложно. За такие физические нагрузки, по мнению звезды, следовало бы заплатить больше. Она назвала КПД спортсменов уникальными отметила их высокий профессионализм. Муж продюсера Евгений Плющенко тоже ставит свои ледовые шоу. С Ильей Авербухом они являются конкурентами. Александр Плющенко также принимает участие в постановках.