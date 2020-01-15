АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.42 USD 61.41
Курс валют на 15.01.2020

Яна Рудковская раскритиковала Авербуха после информации о низкой зарплате фигуристов в шоу «Волшебник страны Оз»

Яна Рудковская раскритиковала Авербуха после информации о низкой зарплате фигуристов, которые участвовали в шоу «Волшебник страны Оз». По словам продюсера, за такой объем физических нагрузок участникам постановки следовало бы доплатить.
Яна Рудковская раскритиковала Авербуха после информации о низкой зарплате фигуристов в шоу «Волшебник страны Оз»

Илья Авербух не так давно рассказал о том, сколько заработали фигуристы за участие в его шоу. Он отметил, что каждый из них получил от 150 до 200 тысяч рублей за выход на лед. В новогодней постановке принимали участие такие звезды, как Евгения Медведева и Роман Костомаров.

Яна Рудковская же не согласилась с суммой гонораров фигуристов. Она считает, что по три выступления в день выполнить очень сложно. За такие физические нагрузки, по мнению звезды, следовало бы заплатить больше. Она назвала КПД спортсменов уникальными отметила их высокий профессионализм. Муж продюсера Евгений Плющенко тоже ставит свои ледовые шоу. С Ильей Авербухом они являются конкурентами. Александр Плющенко также принимает участие в постановках.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Австралийский биолог Моника Гальяно выдвинула теорию о наличии сознания у…
Специалисты Роскачества назвали признаки качественной…
Ученые: "В 2020 году человечество не будет ощущать влияние мощных магнитных…
Российский спецназ в 2020 году получит «летающие…
Появились подробности о романе ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой и Давида …
«Я не хочу быть визуальным стимулятором для ручной работы мужчин»: Екатерина Шпица ответила на критику своей…
В небе над Бразилией появилась «рука Бога», которая напугала…
Два фонарика и четыре SIM: В России появился новый телефон BQ 2819 Tank…
Андрей Макаревич назвал критиков Михаила Горбачева…
Умер актер Стэн Кирш, исполнивший роли в сериалах "Горец" и…
Яна Рудковская раскритиковала Авербуха после информации о низкой зарплате фигуристов в шоу «Волшебник страны…
«Это бред»: Синоптик Евгений Тишковец оценил слова российского депутата о «климатическом оружии»…
Максим Дунаевский: "Анастасия Вертинская отказалась от роли в «Мэри Поппинс, до свидания!» из-за…
Названы смартфоны, которые чаще всего подделывали в 2019…
«Люблю тебя и горжусь» : Иосиф Пригожин трогательно поздравил дочь Елизавету с…
Медики: Некоторая мебель может стать угрозой для здоровья…
«Выстрелил мне в ногу»: Александр Серов пострадал в перестрелке возле…
Российские банки оказались под угрозой из-за прекращения поддержки Windows…
Дешевле, больше, эффективней: Ученые оптимизировали процесс получения перекиси…
Алексей Чадов учит 5-летнего сына серфить на…
Ученые узнали секрет долголетия…
Звезда "Дом-2" Розалия Райсон возмущена поведением Дмитрия…
Брак звезды «Дом-2» Иосифа Оганесяна находится под угрозой из-за Валерия…
«Знал, на ком женился»: Жанна Бадоева рассказала, как сложно совмещать работу и личную…
SEAT подставил тизер новой версии хэтчбека Leon…
Эксперты назвали возможной причиной глухоты Бетховена отравление…
«Просто так ходить в театр – глупо»: Андрей Кончаловский посоветовал зрителям оставаться самими…
Xiaomi выпустила многофункциональный девайс для…
Просмотреть все новости