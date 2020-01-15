«Это бред»: Синоптик Евгений Тишковец оценил слова российского депутата о «климатическом оружии» США





Тишковец подвергает сомнению слова парламентария и обращает внимание на многочисленные климатические и погодные бедствия, которыми буквально «накрывало» территорию страны в минувшем году., - подчеркивает специалист.Кроме того, синоптик добавил, что нынешняя зима действительно может оказаться самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Причина этого, по словам Тишковца, кроется в сбое, который произошел «на погодной шахматной доске», в основном из-за циклонов, пришедших из североатлантического региона.К слову, не разделяет мнения депутата о причинах изменения климата и глава Росгидрометцентра Роман Вильфанд. Немногим ранее он также отмечал, что теплой зимой страна обязана влиянию Атлантики.