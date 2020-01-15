«Это бред»: Синоптик Евгений Тишковец оценил слова российского депутата о «климатическом оружии» США
Синоптик Евгений Тишковец прокомментировал слова депутата нижней палаты российского парламента Алексея Журавлева о том, что у США есть некое «климатическое оружие», которое и стало причиной слишком теплой зимы. Утверждение народного избранника специалист назвал «бредом».
Тишковец подвергает сомнению слова парламентария и обращает внимание на многочисленные климатические и погодные бедствия, которыми буквально «накрывало» территорию страны в минувшем году. «Убытки США от этого составили около 25 миллиардов. Получается, они использовали эту технологию против самих себя? У них в 2019 году были сильные пожары в Калифорнии, колоссальное наводнение в западной части страны – это все Пентагон на своих гражданах испытывал. Конечно же, нет. Это бред», - подчеркивает специалист.
Кроме того, синоптик добавил, что нынешняя зима действительно может оказаться самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Причина этого, по словам Тишковца, кроется в сбое, который произошел «на погодной шахматной доске», в основном из-за циклонов, пришедших из североатлантического региона.
К слову, не разделяет мнения депутата о причинах изменения климата и глава Росгидрометцентра Роман Вильфанд. Немногим ранее он также отмечал, что теплой зимой страна обязана влиянию Атлантики.
Тишковец подвергает сомнению слова парламентария и обращает внимание на многочисленные климатические и погодные бедствия, которыми буквально «накрывало» территорию страны в минувшем году. «Убытки США от этого составили около 25 миллиардов. Получается, они использовали эту технологию против самих себя? У них в 2019 году были сильные пожары в Калифорнии, колоссальное наводнение в западной части страны – это все Пентагон на своих гражданах испытывал. Конечно же, нет. Это бред», - подчеркивает специалист.
Кроме того, синоптик добавил, что нынешняя зима действительно может оказаться самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Причина этого, по словам Тишковца, кроется в сбое, который произошел «на погодной шахматной доске», в основном из-за циклонов, пришедших из североатлантического региона.
К слову, не разделяет мнения депутата о причинах изменения климата и глава Росгидрометцентра Роман Вильфанд. Немногим ранее он также отмечал, что теплой зимой страна обязана влиянию Атлантики.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:15