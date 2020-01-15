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Названы смартфоны, которые чаще всего подделывали в 2019 году

Недобросовестные производители во все времена пытались скопировать устройства узнаваемых брендов, чтобы заработать на доверчивых покупателях. Эксперты назвали смартфоны, которые в 2019 году подделывались чаще всего.
Названы смартфоны, которые чаще всего подделывали в 2019 году

Примечательно, что чаще всего, как и прежние годы, предприимчивые дельцы пытаются подделывать устройства двух самых популярных в мире брендов: Apple и Samsung. Так, на долю южнокорейского производителя приходится 28,7% от общего рынка подделок, а копии устройств Apple занимают 15,9-процентную долю. Как оказалось, рейтинг возглавила раскладушка от южнокорейской компании. Модель под названием W2018 представлена в виде полноценного смартфона с двумя дисплеями, однако выполненного в форм-факторе классической раскладушки. Это устройство является очень популярным на китайском рынке. Всего за год было выявлено почти 5000 подделок данной модели.

Второе место по частоте выпуска контрафактных копий досталось iPhone 8 с 4,5 случаями. Замыкает тройку лидеров iPhone XS Max, случаев подделки которого за 2019 год было зафиксировано около 2,5 тысяч. Также среди часто копируемых моделей эксперты называют iPhone X, OPPO R11, Samsung Galaxy S8+, OnePlus 7 и другие.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:00

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