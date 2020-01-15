АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.42 USD 61.41
Курс валют на 15.01.2020

«Люблю тебя и горжусь» : Иосиф Пригожин трогательно поздравил дочь Елизавету с 21-летием

На своей странице в Instagram Иосиф Пригожин трогательно поздравил свою младшую дочь Елизавету с днем рождения. 15 января девушке исполняется 21 год.

В поздравлении Иосиф Пригожин отметил, что Елизавета окончательно перешагнула порог совершеннолетия и теперь окончально вступает во взрослую и самостоятельную жизнь. Продюсер сообщил, что девушка преждевременно закончила университет, получив диплом на полтора года раньше, и поэтому он восхищается нею. Пригожин поблагодарил дочь, что она его не подводит и доверяет его советам. Он отметил, что очень любит и гордится нею. Поздравить наследницу музыканта решили также некоторые звёзды. Под публикацией с поздравлением отметились Арман Давлетяров, Виктория Крутая, Екатерина Мцитуридзе и Максим Фадеев.

Поклонники также присоединились к поздравлениям и пожелали Елизавете, чтобы всё у неё было хорошо. К слову, молодая особа была рождена в гражданском браке с Лейлой Фаттаховой, которая была менеджером по подбору артистов в компании «Союз», однако затем стала владелицей одного из пиар-агентств столицы. С бывшей избранницей Иосиф Пригожин прожил семь лет. На данный момент у продюсера, как и у его нынешней супруги певицы Валерии, очень хорошие отношения с Фаттаховой.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Люблю тебя и горжусь» : Иосиф Пригожин трогательно поздравил дочь Елизавету с…
Медики: Некоторая мебель может стать угрозой для здоровья…
«Выстрелил мне в ногу»: Александр Серов пострадал в перестрелке возле…
Российские банки оказались под угрозой из-за прекращения поддержки Windows…
Дешевле, больше, эффективней: Ученые оптимизировали процесс получения перекиси…
Алексей Чадов учит 5-летнего сына серфить на…
Ученые узнали секрет долголетия…
Звезда "Дом-2" Розалия Райсон возмущена поведением Дмитрия…
Брак звезды «Дом-2» Иосифа Оганесяна находится под угрозой из-за Валерия…
«Знал, на ком женился»: Жанна Бадоева рассказала, как сложно совмещать работу и личную…
SEAT подставил тизер новой версии хэтчбека Leon…
Эксперты назвали возможной причиной глухоты Бетховена отравление…
«Просто так ходить в театр – глупо»: Андрей Кончаловский посоветовал зрителям оставаться самими…
Xiaomi выпустила многофункциональный девайс для…
Британские климатологи предрекли участь страдающей от пожаров Австралии всему…
Кейт Бекинсейл перед церемонией награждения Critic's Choice Awards 2020 показала идеальную…
Полина Гагарина поделилась фотографиями в бикини, вызвав возмущение…
Ученые рассказали, кто обитал в пещере…
Maserati выпустит 100 машин в модификации…
«Какая сладкая булочка»: Дочь Алсу Микелла умилила поклонников своим фото в младенческом…
Специалисты Health Line назвали основные побочные эффекты от лимонного…
Исследование: Американцы доверяют Google и Amazon больше, чем Тому…
Сын Валерии Арсений поразил подписчиков откровенными кадрами со своей…
Названы 6 особенно полезных для здоровья свойств…
Ученые считают, что йод ответственен за разрушения стратосферного…
Автор JRPG Skies of Arcadia хочет выпустить продолжение…
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой…
KIA сохранила лидерство среди иномарок на российском рынке по итогам…
Просмотреть все новости