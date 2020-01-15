«Люблю тебя и горжусь» : Иосиф Пригожин трогательно поздравил дочь Елизавету с 21-летием

В поздравлении Иосиф Пригожин отметил, что Елизавета окончательно перешагнула порог совершеннолетия и теперь окончально вступает во взрослую и самостоятельную жизнь. Продюсер сообщил, что девушка преждевременно закончила университет, получив диплом на полтора года раньше, и поэтому он восхищается нею. Пригожин поблагодарил дочь, что она его не подводит и доверяет его советам. Он отметил, что очень любит и гордится нею. Поздравить наследницу музыканта решили также некоторые звёзды. Под публикацией с поздравлением отметились Арман Давлетяров, Виктория Крутая, Екатерина Мцитуридзе и Максим Фадеев.Поклонники также присоединились к поздравлениям и пожелали Елизавете, чтобы всё у неё было хорошо. К слову, молодая особа была рождена в гражданском браке с Лейлой Фаттаховой, которая была менеджером по подбору артистов в компании «Союз», однако затем стала владелицей одного из пиар-агентств столицы. С бывшей избранницей Иосиф Пригожин прожил семь лет. На данный момент у продюсера, как и у его нынешней супруги певицы Валерии, очень хорошие отношения с Фаттаховой.