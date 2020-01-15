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«Выстрелил мне в ногу»: Александр Серов пострадал в перестрелке возле кафе

Известный российский певец Александр Серов оказался в больнице с огнестрельным ранением. Этот инцидент произошел еще в конце 2019 года, однако известно о нем стало лишь сейчас. По словам музыканта, в него стреляли незадолго до новогодних праздников.
«Выстрелил мне в ногу»: Александр Серов пострадал в перестрелке возле кафе

Как рассказал Серов, он в компании друзей перед Новым годом отдыхал в кафе. Рядом располагалась компания молодых людей, с которыми впоследствии и завязалась беседа на повышенных тонах. «Там потом началась потасовка, поэтому вышли на улицу, чтобы по-мужски поговорить и разобраться. Но разговора не вышло. У одного из них был травматический пистолет, из которого он выстрелил мне в ногу. Я, конечно, сильно испугался», - вспоминает события того вечера артист. В результате Александра Серова с ранением доставили в медучреждение, где врачи извлекли из его ноги пулю. При этом, отмечает исполнитель, он до сих пор наблюдается у врачей, тем более, что после этого ранения до сих пор прихрамывает, сообщает портал «СтарХит».

Примечательно, что в последнее время Александр Серов регулярно попадает в разного рода неприятности. Так, у музыканта возникли проблемы в общении с дочерью Мишель, вышедшей недавно замуж. Кроме того, не так давно ему пришлось выяснять отношения с экс-возлюбленной Дарьей Друзьяк, утверждавшей, что потеряла от певца ребенка.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:37

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