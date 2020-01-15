«Выстрелил мне в ногу»: Александр Серов пострадал в перестрелке возле кафе





Как рассказал Серов, он в компании друзей перед Новым годом отдыхал в кафе. Рядом располагалась компания молодых людей, с которыми впоследствии и завязалась беседа на повышенных тонах., - вспоминает события того вечера артист. В результате Александра Серова с ранением доставили в медучреждение, где врачи извлекли из его ноги пулю. При этом, отмечает исполнитель, он до сих пор наблюдается у врачей, тем более, что после этого ранения до сих пор прихрамывает, сообщает портал «СтарХит».Примечательно, что в последнее время Александр Серов регулярно попадает в разного рода неприятности. Так, у музыканта возникли проблемы в общении с дочерью Мишель, вышедшей недавно замуж. Кроме того, не так давно ему пришлось выяснять отношения с экс-возлюбленной Дарьей Друзьяк, утверждавшей, что потеряла от певца ребенка.