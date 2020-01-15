Медики: Некоторая мебель может стать угрозой для здоровья детей





Полы из ламината начинают выходить из моды и постепенно в домах всё чаще появляется другое покрытие – винил. Прочность его значительно выше, а внешний вид является привлекательным и стильным. Однако, у этого покрытия есть существенный изъян – он может быть опасен для здоровья ребенка. Медики провели исследование и выяснили, что уровень концентрации бензилбутилфталата в моче у детей, у которых в доме виниловые полы, в 15 раз выше, чем у сверстников, не сталкивающихся с этим материалом. Этот элемент имеет свойство накапливаться в тканях и может вызвать развитие различных заболеваний. Чаще всего страдают респираторная и репродуктивная система, но также могут выявляться заболевания кожи и рак.Современная мебель также может быть опасна для детей. Особое внимание медиков привлекли диваны. Для производства некоторых моделей используется полиуретановая пена с огнеупорными свойствами. В ее состав входят полибромированные дифениловые эфиры. Эти вещества могут провоцировать развитие ожирения, сбои в работе щитовидной железы и проблемы с нервной системой.