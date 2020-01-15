АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.42 USD 61.41
Курс валют на 15.01.2020

Медики: Некоторая мебель может стать угрозой для здоровья детей

Медики рассказали о мебели, которая может угрожать здоровью детей. Специалисты оценили наиболее вероятные источники полулетучих соединений органического характера, находящиеся в доме.

Полы из ламината начинают выходить из моды и постепенно в домах всё чаще появляется другое покрытие – винил. Прочность его значительно выше, а внешний вид является привлекательным и стильным. Однако, у этого покрытия есть существенный изъян – он может быть опасен для здоровья ребенка. Медики провели исследование и выяснили, что уровень концентрации бензилбутилфталата в моче у детей, у которых в доме виниловые полы, в 15 раз выше, чем у сверстников, не сталкивающихся с этим материалом. Этот элемент имеет свойство накапливаться в тканях и может вызвать развитие различных заболеваний. Чаще всего страдают респираторная и репродуктивная система, но также могут выявляться заболевания кожи и рак.

Современная мебель также может быть опасна для детей. Особое внимание медиков привлекли диваны. Для производства некоторых моделей используется полиуретановая пена с огнеупорными свойствами. В ее состав входят полибромированные дифениловые эфиры. Эти вещества могут провоцировать развитие ожирения, сбои в работе щитовидной железы и проблемы с нервной системой.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Люблю тебя и горжусь» : Иосиф Пригожин трогательно поздравил дочь Елизавету с…
Медики: Некоторая мебель может стать угрозой для здоровья…
«Выстрелил мне в ногу»: Александр Серов пострадал в перестрелке возле…
Российские банки оказались под угрозой из-за прекращения поддержки Windows…
Дешевле, больше, эффективней: Ученые оптимизировали процесс получения перекиси…
Алексей Чадов учит 5-летнего сына серфить на…
Ученые узнали секрет долголетия…
Звезда "Дом-2" Розалия Райсон возмущена поведением Дмитрия…
Брак звезды «Дом-2» Иосифа Оганесяна находится под угрозой из-за Валерия…
«Знал, на ком женился»: Жанна Бадоева рассказала, как сложно совмещать работу и личную…
SEAT подставил тизер новой версии хэтчбека Leon…
Эксперты назвали возможной причиной глухоты Бетховена отравление…
«Просто так ходить в театр – глупо»: Андрей Кончаловский посоветовал зрителям оставаться самими…
Xiaomi выпустила многофункциональный девайс для…
Британские климатологи предрекли участь страдающей от пожаров Австралии всему…
Кейт Бекинсейл перед церемонией награждения Critic's Choice Awards 2020 показала идеальную…
Полина Гагарина поделилась фотографиями в бикини, вызвав возмущение…
Ученые рассказали, кто обитал в пещере…
Maserati выпустит 100 машин в модификации…
«Какая сладкая булочка»: Дочь Алсу Микелла умилила поклонников своим фото в младенческом…
Специалисты Health Line назвали основные побочные эффекты от лимонного…
Исследование: Американцы доверяют Google и Amazon больше, чем Тому…
Сын Валерии Арсений поразил подписчиков откровенными кадрами со своей…
Названы 6 особенно полезных для здоровья свойств…
Ученые считают, что йод ответственен за разрушения стратосферного…
Автор JRPG Skies of Arcadia хочет выпустить продолжение…
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой…
KIA сохранила лидерство среди иномарок на российском рынке по итогам…
Просмотреть все новости