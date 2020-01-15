Российские банки оказались под угрозой из-за прекращения поддержки Windows 7





Как отмечает архитектор технологического центра американской корпорации в России Иван Будылин, использование операционных систем, для которых не выходят обновления, ведет к серьезным рискам утраты данных. Юридически, отмечает представитель Microsoft, банки обязаны перевести свои компьютеры на Windows 10, поскольку продолжение работы без технической поддержки противоречит требованиям цифровой безопасности в рамках соответствующего государственного стандарта и нарушает положения нормативных актов ФСТЭК.Впрочем, некоторые отечественные банки уже сообщили, что сумели достичь договоренностей с поставщиком о платной дополнительной поддержке устаревшей системы. Однако, подчеркивает Будылин, это лишь временная мера.