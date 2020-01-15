Российские банки оказались под угрозой из-за прекращения поддержки Windows 7
Многие российские кредитные организации оказались под угрозой вирусных атак и потери данных, поскольку работа с операционной системой Windows 7, поддержку которой корпорация Microsoft прекратила с 14 января, грозит им серьезными проблемами с безопасностью. По некоторым данным, сегодня в российских банках под управлением старой ОС работает каждый пятый ПК.
Как отмечает архитектор технологического центра американской корпорации в России Иван Будылин, использование операционных систем, для которых не выходят обновления, ведет к серьезным рискам утраты данных. Юридически, отмечает представитель Microsoft, банки обязаны перевести свои компьютеры на Windows 10, поскольку продолжение работы без технической поддержки противоречит требованиям цифровой безопасности в рамках соответствующего государственного стандарта и нарушает положения нормативных актов ФСТЭК.
Впрочем, некоторые отечественные банки уже сообщили, что сумели достичь договоренностей с поставщиком о платной дополнительной поддержке устаревшей системы. Однако, подчеркивает Будылин, это лишь временная мера.
Как отмечает архитектор технологического центра американской корпорации в России Иван Будылин, использование операционных систем, для которых не выходят обновления, ведет к серьезным рискам утраты данных. Юридически, отмечает представитель Microsoft, банки обязаны перевести свои компьютеры на Windows 10, поскольку продолжение работы без технической поддержки противоречит требованиям цифровой безопасности в рамках соответствующего государственного стандарта и нарушает положения нормативных актов ФСТЭК.
Впрочем, некоторые отечественные банки уже сообщили, что сумели достичь договоренностей с поставщиком о платной дополнительной поддержке устаревшей системы. Однако, подчеркивает Будылин, это лишь временная мера.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:21