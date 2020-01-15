Звезда "Дом-2" Розалия Райсон возмущена поведением Дмитрия Дмитренко





Звезда заявляет, что очень устала от обсуждений персоны Дмитренко. Хотя в сегодняшнем эфире телешоу именно Андрей Шабарин, возлюбленный Райсон, на кухне проекта цеплялся с вопросами к главе семейства Рапунцелей. При этом он выражался в адрес Дмитрия такими словами, за которые за пределами телестройки давно бы уже схлопотал. Из всего выше сказанного выходит, что Розалия просто лукавит, заявляя, что они устали от каждодневных обсуждений и готовы собрать вещи, чтобы покинуть проект.Но зрители не верят, что Шабарины готовы добровольно покинуть телестройку, тем более что Райсон ещё не дождалась своей очереди на ринопластику. Большинство уверены, что ради косметической операции и отчислений от рекламных контрактов девушка готова будет не только простить Рапунцель, но и станет поддерживать её мужа.