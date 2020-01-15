АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.42 USD 61.41
Курс валют на 15.01.2020

Звезда "Дом-2" Розалия Райсон возмущена поведением Дмитрия Дмитренко

После недавней ссоры с семьёй Дмитренко участница телестройки Розалия Райсон уже простила свою единственную подругу на проекте Ольгу Рапунцель. Осталось только обижаться на Дмитрия и возмущаться его поведением.

Звезда "Дом-2" Розалия Райсон возмущена поведением Дмитрия Дмитренко

Звезда заявляет, что очень устала от обсуждений персоны Дмитренко. Хотя в сегодняшнем эфире телешоу именно Андрей Шабарин, возлюбленный Райсон, на кухне проекта цеплялся с вопросами к главе семейства Рапунцелей. При этом он выражался в адрес Дмитрия такими словами, за которые за пределами телестройки давно бы уже схлопотал. Из всего выше сказанного выходит, что Розалия просто лукавит, заявляя, что они устали от каждодневных обсуждений и готовы собрать вещи, чтобы покинуть проект.


Но зрители не верят, что Шабарины готовы добровольно покинуть телестройку, тем более что Райсон ещё не дождалась своей очереди на ринопластику. Большинство уверены, что ради косметической операции и отчислений от рекламных контрактов девушка готова будет не только простить Рапунцель, но и станет поддерживать её мужа.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Люблю тебя и горжусь» : Иосиф Пригожин трогательно поздравил дочь Елизавету с…
Медики: Некоторая мебель может стать угрозой для здоровья…
«Выстрелил мне в ногу»: Александр Серов пострадал в перестрелке возле…
Российские банки оказались под угрозой из-за прекращения поддержки Windows…
Дешевле, больше, эффективней: Ученые оптимизировали процесс получения перекиси…
Алексей Чадов учит 5-летнего сына серфить на…
Ученые узнали секрет долголетия…
Звезда "Дом-2" Розалия Райсон возмущена поведением Дмитрия…
Брак звезды «Дом-2» Иосифа Оганесяна находится под угрозой из-за Валерия…
«Знал, на ком женился»: Жанна Бадоева рассказала, как сложно совмещать работу и личную…
SEAT подставил тизер новой версии хэтчбека Leon…
Эксперты назвали возможной причиной глухоты Бетховена отравление…
«Просто так ходить в театр – глупо»: Андрей Кончаловский посоветовал зрителям оставаться самими…
Xiaomi выпустила многофункциональный девайс для…
Британские климатологи предрекли участь страдающей от пожаров Австралии всему…
Кейт Бекинсейл перед церемонией награждения Critic's Choice Awards 2020 показала идеальную…
Полина Гагарина поделилась фотографиями в бикини, вызвав возмущение…
Ученые рассказали, кто обитал в пещере…
Maserati выпустит 100 машин в модификации…
«Какая сладкая булочка»: Дочь Алсу Микелла умилила поклонников своим фото в младенческом…
Специалисты Health Line назвали основные побочные эффекты от лимонного…
Исследование: Американцы доверяют Google и Amazon больше, чем Тому…
Сын Валерии Арсений поразил подписчиков откровенными кадрами со своей…
Названы 6 особенно полезных для здоровья свойств…
Ученые считают, что йод ответственен за разрушения стратосферного…
Автор JRPG Skies of Arcadia хочет выпустить продолжение…
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой…
KIA сохранила лидерство среди иномарок на российском рынке по итогам…
Просмотреть все новости