Брак звезды «Дом-2» Иосифа Оганесяна находится под угрозой из-за Валерия Блюменкранца





Валерий Блюменкранц довольно харизматичный молодой человек. Анна Левченко утверждает, что мало кто может устоять при общении с ним. Вот и провел молодой человек праздники так, что вспоминают ему эти приключения до сих пор.Из-за его многочисленных похождений в эфире программы «Бородина против Бузовой» может появиться Дарья Лымарь, а как известно именно с ней Иосиф Оганесян когда-то развлекался на острове. Появление этой девушки в эфире скорее всего вызовет массу негатива со стороны Александры Черно, ведь ей вряд ли понравится видеть предполагаемую соперницу.Ко всему она может угрожать стабильности отношений пары, ведь ранее Черно ревновала своего супруга к Лымарь. Однако рискнет ли она прийти - пока неизвестно. Большинство телезрителей переживают, что ее появление может помешать Александре Черно спокойно вынашивать своего первенца.