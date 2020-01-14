KIA сохранила лидерство среди иномарок на российском рынке по итогам года





Более того, как сообщает агентство «АВТОСТАТ», доля автомобилей KIA на авторынке России по итогам 2019 года даже выросла, составив 12,8% против 12,6% в 2018 году. В пресс-службе компании также отмечают, что самым продаваемым автомобилем марки на рынке Российской Федерации, как и годом ранее, остается компакт KIA Rio. Всего в 2019 году было продано 92 475 экземпляров данной модели, что на целых 8% ниже показателей 2018 года. На втором месте по объему российских продаж оказался кросс-компакт KIA Sportage с итоговыми показателями в 34 370 проданных машин. Замыкает тройку лидеров по продажам в семействе KIA престижный седан Optima – всего за 2019 год дилеры компании продали 25 707 таких автомобилей.А вот рекорд по приросту в показателях продаж на отечественном авторынке за минувший год среди других моделей семейства KIA установила модель Cerato, объемы реализации которой выросли на 35% и составили 14 994 экземпляра в абсолютном выражении.