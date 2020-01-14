«Откуда деньги?!»: Ведущую «Дом-2» Ксению Бородину раздражают отдыхающие из России





«Откуда деньги, чтобы столько отдыхать», - интересуется она в своём профиле. Интересно, что Бородина сама только недавно вернулась из Тайланда, где проводила отпуск в семейном кругу. Со слов Ксении, она обычно тратит на отпуск довольно большую сумму, достигающую нескольких миллионов рублей. Всё дело в том, что приходится выбирать дорогие отели и престижные курорты, на которых редко можно встретить назойливых туристов и можно спокойно расслабиться.Интернет-сообщество практически моментально отреагировало на публикацию звезды «Дом-2». Некоторые пользователи даже усомнились в адекватности Бородиной. Другие же попросили не сравнивать настоящую работу, на которой вкалывает большинство россиян, со съёмками телешоу, в которых задействована Ксения.