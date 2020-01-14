АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 67.82 USD 60.95
Курс валют на 14.01.2020

«Откуда деньги?!»: Ведущую «Дом-2» Ксению Бородину раздражают отдыхающие из России

Телеведущая Ксения Бородина в очередной раз спровоцировала перепалку между своими подписчиками в Instagram. Звезда довольно резко высказалась о своих соотечественниках, продолжающих отдыхать за границей и не спешащих на работу.

«Откуда деньги?!»: Ведущую «Дом-2» Ксению Бородину раздражают отдыхающие из России

«Откуда деньги, чтобы столько отдыхать», - интересуется она в своём профиле. Интересно, что Бородина сама только недавно вернулась из Тайланда, где проводила отпуск в семейном кругу. Со слов Ксении, она обычно тратит на отпуск довольно большую сумму, достигающую нескольких миллионов рублей. Всё дело в том, что приходится выбирать дорогие отели и престижные курорты, на которых редко можно встретить назойливых туристов и можно спокойно расслабиться.


Интернет-сообщество практически моментально отреагировало на публикацию звезды «Дом-2». Некоторые пользователи даже усомнились в адекватности Бородиной. Другие же попросили не сравнивать настоящую работу, на которой вкалывает большинство россиян, со съёмками телешоу, в которых задействована Ксения.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой…
KIA сохранила лидерство среди иномарок на российском рынке по итогам…
Звезду «Дом-2» Андрея Шабарина заподозрили в желании избить маленькую Василису…
В Xiaomi выпустили энергоэффективный «умный»…
Ольга Дроздова: «За аборт меня Бог на 15 лет отлучил от мечты…
«Откуда деньги?!»: Ведущую «Дом-2» Ксению Бородину раздражают отдыхающие из…
Электрический седан Roewe Ei6 дебютирует в апреле на Пекинском…
Нино Нинидзе отметила Старый Новый год вместе с Максимом…
Полина Гагарина во время перелета испытала дикий ужас и побелела от страха из-за…
«В тебе есть все, что я люблю в людях»: Собчак склонила голову перед мудростью Ольги…
Уехавшая в Канаду Меган Маркл ведёт уединенный образ…
В Xiaomi изобрели смартфон с семью выдвижными…
Ведущий «Дом-2» Влад Кадони отказался заключать пари с Валерием…
Стивен Кинг рассказал, как следует оценивать претендентов на «Оскар» в 2020…
«Это очень плохое кино»: Собчак обсудила с экспертами фильм «Союз…
Sony открыла игрокам доступ к личной статистике…
Составлен список основных важных «фишек»…
Названы симптомы онкологии, одинаковые для практически всех её…
Эстонская ведьма Мэрилин Керро родила во второй…
Михаэля Шумахера отправили на лечение стволовыми клетками в…
Новый рекорд ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой: Одно фото с Давидом Манукяном набрало свыше 1,5 млн…
Искусственный интеллект заменит…
Потап отдыхает в Мексике в компании Насти Каменских и экс-супруги Ирины…
Конкурент EMUI и MIUI: Realme показала удобство фирменной мобильной оболочки Realme…
Принцу Гарри и Меган Маркл напомнили о судьбе принцессы…
Звезда «Дом-2» Вика Романец отмечает 30-летие в…
В Астраханской области провели первые стрельбы из ЗРК С-350…
Светлана Лобода отправилась на отдых в компании…
Просмотреть все новости