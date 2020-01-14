Нино Нинидзе отметила Старый Новый год вместе с Максимом Виторганом
Российская актриса Нино Нинидзе на своей странице в Instagram опубликовала забавные снимки, показав, как она отметила Старый Новый год. Оказалось, этот день знаменитость провела в компании возлюбленного Максима Виторгана.
На своей странице, как бывший возлюбленный Ксении Собчак, так и его 28-летняя избранница, показали совместные снимки. На них они предстали в забавных позах, а поклонники сразу же отметили, что артисты влюблены и счастливы, слухи об их романе появились еще несколько месяцев назад, а затем знаменитости стали вместе появляться на светских мероприятиях.
Также Нино Нинидзе поделилась фото, на котором предстала в шубке из искусственного меха, она поправляла прическу и проникновенно смотрела в объектив.
Максим Виторган, как оказалось, быстро отреагировал на публикацию избранницы. "Я же просил не называть меня так", - написал 47-летний актер.
На своей странице, как бывший возлюбленный Ксении Собчак, так и его 28-летняя избранница, показали совместные снимки. На них они предстали в забавных позах, а поклонники сразу же отметили, что артисты влюблены и счастливы, слухи об их романе появились еще несколько месяцев назад, а затем знаменитости стали вместе появляться на светских мероприятиях.
Также Нино Нинидзе поделилась фото, на котором предстала в шубке из искусственного меха, она поправляла прическу и проникновенно смотрела в объектив.
"Ну всё, массовое объедание и ничегонеделание закончилось. Пора прыгать в боевую рабочую волну. Вы готовы? Лично у меня обнаружилась небольшая дезориентация", - написала Нинидзе.
Максим Виторган, как оказалось, быстро отреагировал на публикацию избранницы. "Я же просил не называть меня так", - написал 47-летний актер.