Нино Нинидзе отметила Старый Новый год вместе с Максимом Виторганом

"Ну всё, массовое объедание и ничегонеделание закончилось. Пора прыгать в боевую рабочую волну. Вы готовы? Лично у меня обнаружилась небольшая дезориентация", - написала Нинидзе.

На своей странице, как бывший возлюбленный Ксении Собчак, так и его 28-летняя избранница, показали совместные снимки. На них они предстали в забавных позах, а поклонники сразу же отметили, что артисты влюблены и счастливы, слухи об их романе появились еще несколько месяцев назад, а затем знаменитости стали вместе появляться на светских мероприятиях.Также Нино Нинидзе поделилась фото, на котором предстала в шубке из искусственного меха, она поправляла прическу и проникновенно смотрела в объектив.Максим Виторган, как оказалось, быстро отреагировал на публикацию избранницы. "Я же просил не называть меня так", - написал 47-летний актер.