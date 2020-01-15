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«Знал, на ком женился»: Жанна Бадоева рассказала, как сложно совмещать работу и личную жизнь

Известная телеведущая Жанна Бадоева недавно призналась, что испытывает сложности с совмещением личной жизни и любимой работы из-за довольно напряженного графика. Из-за постоянных разъездов знаменитость не так часто видится с мужем и детьми, как ей того хотелось бы.
«Знал, на ком женился»: Жанна Бадоева рассказала, как сложно совмещать работу и личную жизнь

Впрочем, как утверждает сама Бадоева, она все равно пытается найти возможности для того, чтобы совмещать семью и профессию. А своим поклонникам в социальной сети Instagram ведущая «Жизни других» рассказала, что ее прежняя работа преподавателем актерского мастерства давалась совсем не легче, поскольку выкладываться за день приходилось максимально и на родных к вечеру уже просто не оставалось сил. Даже сейчас сохраняются определенные сложности, но Жанна Бадоева и ее супруг стараются относиться к этому с пониманием.

«Сейчас, когда мне приходится уезжать, скучно всем, и мне, и мужу, и детям. Но он же знал, на ком женился. К счастью, у меня очень умный супруг, поэтому у нас не возникает споров по этому поводу и всегда присутствует нормальный диалог, в рамках которого мы можем договориться», - подчеркнула знаменитость.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:30

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