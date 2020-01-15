«Знал, на ком женился»: Жанна Бадоева рассказала, как сложно совмещать работу и личную жизнь

Впрочем, как утверждает сама Бадоева, она все равно пытается найти возможности для того, чтобы совмещать семью и профессию. А своим поклонникам в социальной сети Instagram ведущая «Жизни других» рассказала, что ее прежняя работа преподавателем актерского мастерства давалась совсем не легче, поскольку выкладываться за день приходилось максимально и на родных к вечеру уже просто не оставалось сил. Даже сейчас сохраняются определенные сложности, но Жанна Бадоева и ее супруг стараются относиться к этому с пониманием.«Сейчас, когда мне приходится уезжать, скучно всем, и мне, и мужу, и детям. Но он же знал, на ком женился. К счастью, у меня очень умный супруг, поэтому у нас не возникает споров по этому поводу и всегда присутствует нормальный диалог, в рамках которого мы можем договориться», - подчеркнула знаменитость.