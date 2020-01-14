«В тебе есть все, что я люблю в людях»: Собчак склонила голову перед мудростью Ольги Слуцкер

"Пошлость, как и глупость, дана нам в ощущениях — в тебе нет ни грамма не только жира, но и этих качеств", - написала Собчак.

Телеведущая Ксения Собчак разместила у себя на странице в Instagram снимок близкой подруги и посвятила ей трогательный пост, отметив, что в Ольге Слуцкер есть все, что ей нравится в людях - красота, самоирония и отсутствие необходимости кому-то что-то доказывать.Ксения Собчак отметила, что многому учится у именинницы, нередко приходит к ней за советом, ведь Слуцкер "остужает" ее пыл, к ее мнению блогер прислушивается. Возлюбленная Константина Богомолова настолько ценит мудрость дорогой подруги, что готова переименовать ее в телефоне на "Царь Соломон".