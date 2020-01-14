В Xiaomi выпустили энергоэффективный «умный» кондиционер
Китайская компания Xiaomi выпустила на рынок новое устройство с повышенной энергоэффективности. Кондиционер, оснащенный «умной» технологией, со слов IT-гиганта, поможет сэкономить порядка 20% электроэнергии.
На полки магазинов поступит сразу два устройства с разной мощностью. Стоит отметить, что национальный сертификат, выданный на новинку компании, является наиболее жестким в мире. Это говорит о том, что аппараты действительно очень экономно расходуют энергию.
Кондиционер Smartmi Air Conditioner A от Xiaomi имеет две версии для разных площадей помещения. Его годовой коэффициент полезного действия равен 4,65 баллам благодаря инновационному мотору, использованному в аппаратах.
Интеллект-система предусматривает регулировку температуры, а также позволяет применять разного рода сценарии включения и выключения. Управление кондиционером осуществляется посредством мобильного приложения. Причем контроль работы устройства можно производить через голосовое управление. При этом стоимость устройств равна соответственно 333 и 391 доллар.
На полки магазинов поступит сразу два устройства с разной мощностью. Стоит отметить, что национальный сертификат, выданный на новинку компании, является наиболее жестким в мире. Это говорит о том, что аппараты действительно очень экономно расходуют энергию.
Кондиционер Smartmi Air Conditioner A от Xiaomi имеет две версии для разных площадей помещения. Его годовой коэффициент полезного действия равен 4,65 баллам благодаря инновационному мотору, использованному в аппаратах.
Интеллект-система предусматривает регулировку температуры, а также позволяет применять разного рода сценарии включения и выключения. Управление кондиционером осуществляется посредством мобильного приложения. Причем контроль работы устройства можно производить через голосовое управление. При этом стоимость устройств равна соответственно 333 и 391 доллар.
Технологии
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 20:50