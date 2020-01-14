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В Xiaomi выпустили энергоэффективный «умный» кондиционер

Китайская компания Xiaomi выпустила на рынок новое устройство с повышенной энергоэффективности. Кондиционер, оснащенный «умной» технологией, со слов IT-гиганта, поможет сэкономить порядка 20% электроэнергии.
В Xiaomi выпустили энергоэффективный «умный» кондиционер

На полки магазинов поступит сразу два устройства с разной мощностью. Стоит отметить, что национальный сертификат, выданный на новинку компании, является наиболее жестким в мире. Это говорит о том, что аппараты действительно очень экономно расходуют энергию.

Кондиционер Smartmi Air Conditioner A от Xiaomi имеет две версии для разных площадей помещения. Его годовой коэффициент полезного действия равен 4,65 баллам благодаря инновационному мотору, использованному в аппаратах.

Интеллект-система предусматривает регулировку температуры, а также позволяет применять разного рода сценарии включения и выключения. Управление кондиционером осуществляется посредством мобильного приложения. Причем контроль работы устройства можно производить через голосовое управление. При этом стоимость устройств равна соответственно 333 и 391 доллар.

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Технологии
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 20:50

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