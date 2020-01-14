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Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой

Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой. По традиции, публикацию снимка 29-летней Ольги Абрамовой Шнуров сопроводил небольшим стихом.
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой

Примечательно, что в последний раз Сергей Шнуров показывал свою возлюбленную широкой публике почти год тому назад – еще в январе 2019 года. Тогда он показал поклонникам фотографию, которая была сделана на курорте. Причем, и в прошлый, и в этот раз супруга знаменитого музыканта вовсе не является «центром» композиции, поскольку каждый раз попадает только на второй план. Правда, в этот раз фото с супругой музыкант сделал не на курортном пляже, а на борту белоснежной яхты, на которой семейство знаменитого исполнителя, вероятнее всего, проводит отпуск.

Стоит напомнить, что Ольга Абрамова и Сергей Шнуров связали себя узами брака осенью позапрошлого года. До 29-летней художницы у одного из самых востребованных музыкантов страны было три жены.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:57

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