«Это очень плохое кино»: Собчак обсудила с экспертами фильм «Союз спасения»

«Это просто очень плохое кино. Это абсолютно пластмассовые картинки с выставки. В нем отсутствует как таковой сценарий. Про декабристов ничего не понятно. Все время идет музыка, а это говорит о том, что режиссура слабая. По этой причине я попросила своих подписчиков бойкотировать фильм», — сказала Зинаида Пронченко.





Ксения Собчак вместе с экспертами вспомнила, что министр культуры РФ Владимир Мединский рекомендовал внести новый фильм в школьную программу, отметив его важность. Однако кинокритик Зинаида Пронченко рассказала, что считать картину успешной нельзя. Потрачено на нее было 7 миллионов рублей, а в прокате пока удалось собрать только 6. Чтобы окупить затраты, сумма должна быть вдвое больше потраченного бюджета, так как средства на постпродакшн не учитываются.Такого же мнения придерживается Виктор Матизен, он полагает, что в фильме "Союз спасения" о жизни декабристов люди увидели некую политическую пропаганду. Ксения Собчак же отметила, что попросту в новогодние праздники зрители хотели увидеть что-нибудь более веселое и легкое.В пример она привела вышедший в то же время фильм российского производства "Холоп", который за несколько недель смог собрать в прокате более 2 млрд рублей, хотя показы еще идут.