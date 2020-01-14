Электрический седан Roewe Ei6 дебютирует в апреле на Пекинском автосалоне
Китайский автомобильный концерн SAIC планирует представить в рамках Пекинского автосалона полностью электрическую версию своего седана Roewe Ei6. Кроме того, в новинке компания воплотила и новую концепцию фирменного дизайна, который здесь называют «интеллектуальным».
Электрический 4-дверный седан Roewe Ei6 с пока не названным запасом хода станет первым автомобилем, выполненном в новом фирменном дизайне марки, а потому станет вторым поколением модели с принципиально новой внешностью. Не менее интересен и тот факт, что в линейке производителя еще с 2017 года присутствует модель под почти идентичным названием - Roewe ei6, - однако в данном случае речь идет о подключаемом гибриде. Данный автомобиль оснащен бензиновым турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 159 лошадиных сил и 136-сильным электромотором. Суммарно такая силовая установка наделяет машину внушительной мощностью в 305 л.с. и способностью выдавать до 480 Нм максимального крутящего момента.
О том, какими будут мощность, запас хода и цена нового полностью электрического Roewe Ei6, в компании пока не сообщают. Ориентироваться можно лишь на ценник гибридной версии Roewe ei6 PHEV, который доступен на китайском рынке по цене в 147,8 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 1,31 миллиону российских рублей.
Электрический 4-дверный седан Roewe Ei6 с пока не названным запасом хода станет первым автомобилем, выполненном в новом фирменном дизайне марки, а потому станет вторым поколением модели с принципиально новой внешностью. Не менее интересен и тот факт, что в линейке производителя еще с 2017 года присутствует модель под почти идентичным названием - Roewe ei6, - однако в данном случае речь идет о подключаемом гибриде. Данный автомобиль оснащен бензиновым турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 159 лошадиных сил и 136-сильным электромотором. Суммарно такая силовая установка наделяет машину внушительной мощностью в 305 л.с. и способностью выдавать до 480 Нм максимального крутящего момента.
О том, какими будут мощность, запас хода и цена нового полностью электрического Roewe Ei6, в компании пока не сообщают. Ориентироваться можно лишь на ценник гибридной версии Roewe ei6 PHEV, который доступен на китайском рынке по цене в 147,8 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 1,31 миллиону российских рублей.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:41