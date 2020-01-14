АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 67.82 USD 60.95
Курс валют на 14.01.2020

Электрический седан Roewe Ei6 дебютирует в апреле на Пекинском автосалоне

Китайский автомобильный концерн SAIC планирует представить в рамках Пекинского автосалона полностью электрическую версию своего седана Roewe Ei6. Кроме того, в новинке компания воплотила и новую концепцию фирменного дизайна, который здесь называют «интеллектуальным».
Электрический седан Roewe Ei6 дебютирует в апреле на Пекинском автосалоне

Электрический 4-дверный седан Roewe Ei6 с пока не названным запасом хода станет первым автомобилем, выполненном в новом фирменном дизайне марки, а потому станет вторым поколением модели с принципиально новой внешностью. Не менее интересен и тот факт, что в линейке производителя еще с 2017 года присутствует модель под почти идентичным названием - Roewe ei6, - однако в данном случае речь идет о подключаемом гибриде. Данный автомобиль оснащен бензиновым турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 159 лошадиных сил и 136-сильным электромотором. Суммарно такая силовая установка наделяет машину внушительной мощностью в 305 л.с. и способностью выдавать до 480 Нм максимального крутящего момента.

О том, какими будут мощность, запас хода и цена нового полностью электрического Roewe Ei6, в компании пока не сообщают. Ориентироваться можно лишь на ценник гибридной версии Roewe ei6 PHEV, который доступен на китайском рынке по цене в 147,8 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 1,31 миллиону российских рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой…
KIA сохранила лидерство среди иномарок на российском рынке по итогам…
Звезду «Дом-2» Андрея Шабарина заподозрили в желании избить маленькую Василису…
В Xiaomi выпустили энергоэффективный «умный»…
Ольга Дроздова: «За аборт меня Бог на 15 лет отлучил от мечты…
«Откуда деньги?!»: Ведущую «Дом-2» Ксению Бородину раздражают отдыхающие из…
Электрический седан Roewe Ei6 дебютирует в апреле на Пекинском…
Нино Нинидзе отметила Старый Новый год вместе с Максимом…
Полина Гагарина во время перелета испытала дикий ужас и побелела от страха из-за…
«В тебе есть все, что я люблю в людях»: Собчак склонила голову перед мудростью Ольги…
Уехавшая в Канаду Меган Маркл ведёт уединенный образ…
В Xiaomi изобрели смартфон с семью выдвижными…
Ведущий «Дом-2» Влад Кадони отказался заключать пари с Валерием…
Стивен Кинг рассказал, как следует оценивать претендентов на «Оскар» в 2020…
«Это очень плохое кино»: Собчак обсудила с экспертами фильм «Союз…
Sony открыла игрокам доступ к личной статистике…
Составлен список основных важных «фишек»…
Названы симптомы онкологии, одинаковые для практически всех её…
Эстонская ведьма Мэрилин Керро родила во второй…
Михаэля Шумахера отправили на лечение стволовыми клетками в…
Новый рекорд ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой: Одно фото с Давидом Манукяном набрало свыше 1,5 млн…
Искусственный интеллект заменит…
Потап отдыхает в Мексике в компании Насти Каменских и экс-супруги Ирины…
Конкурент EMUI и MIUI: Realme показала удобство фирменной мобильной оболочки Realme…
Принцу Гарри и Меган Маркл напомнили о судьбе принцессы…
Звезда «Дом-2» Вика Романец отмечает 30-летие в…
В Астраханской области провели первые стрельбы из ЗРК С-350…
Светлана Лобода отправилась на отдых в компании…
Просмотреть все новости