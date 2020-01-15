Полина Гагарина поделилась фотографиями в бикини, вызвав возмущение поклонников

Свой отпуск певица проводит на Мальдивах вместе с семьёй. В подтверждение этому она выкладывает свои фото в бикини – то под пальмой, то в бассейне, то на пляже с теннисной ракеткой.Поклонники в подписях к фотографиям отреагировали по-разному. Большинство, конечно же, высказали восхищение как самой Полиной Гагариной, так и местом её отдыха. Однако нашлись и те, кто не оценил внешний вид артистки, назвав её слишком худой и упрекнув в отсутствии форм.