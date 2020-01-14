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Эстонская ведьма Мэрилин Керро родила во второй раз

Известная по «Битве экстрасенсов» ясновидящая Мэрилин Керро счастлива в отношениях с Марком Хансеном и ранее уже подарила ему наследника – сына Кайуса. Но недавно звезда мистического реалити стала матерью во второй раз.
Эстонская ведьма Мэрилин Керро родила во второй раз

О том, какое имя было выбрано для нового ребенка, счастливая мама пока не распространяется, однако отмечает, что родила девочку. Не называет 31-летняя ведьма и даты родов второго ребенка в своей семье. Впрочем, своими эмоциями от второго в своей жизни материнства экстрасенс делится с поклонниками более охотно. «Наша семья рада сообщить о появлении на свет маленькой дочери. У нее все отлично, как и у ее старшего брата. Сейчас мы нуждаемся лишь в хорошем сне и свободном времени для семьи», - написала Керро на своей страничке в социальной сети.

Поклонники Мэрилин Керро пришли в восторг от таких известий и поспешили пожелать малышке счастья и здоровья. Стоит также напомнить, что первенца известная ведьма родила летом позапрошлого года. Как признавалась тогда сама Керро, о ребенке она мечтала много лет, поэтому появление сына считает настоящим чудом.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:06

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