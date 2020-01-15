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Эксперты назвали возможной причиной глухоты Бетховена отравление свинцом

Эксперты-отоларингологи из Италии назвали возможной причиной глухоты немецкого композитора Людвига ван Бетховена отравление свинцом. Основанием для данного предположения стало поступление в одну из клиник страны пациентки со схожей историей болезни.
Эксперты назвали возможной причиной глухоты Бетховена отравление свинцом

У обратившейся в 2018 году за медицинской помощью пациентки наблюдалось постепенное ухудшение слуха вместе с постоянными болями в животе и приступами слабости, как сообщает издание Forbes. После соответствующих анализов было отмечено повышенное содержание свинца в организме, возникшее вследствие использования в быту кастрюли со стершимся керамическим слоем. После того, как посуда была выброшена, состояние пациентки стабилизировалось, но без восстановления слуха.

Медики из Италии выдвинули предположение, что возможной причиной глухоты немецкого композитора Людвига ван Бетховена также было отравление свинцом. Данный элемент содержался в повышенном количестве во фрагментах черепа и волос пианиста. Попадание свинца в организм Бетховена могло осуществляться аналогичным способом ― от использования посуды или вместе с вином, в которое в XVIII веке добавляли свинцовые примеси с целью придания особого вкуса. Известно, что после отказа композитора от употребления напитка его состояние улучшилось, боли в животе прекратились, однако, как и в случае с упомянутой пациенткой, слух Бетховена не восстановился.

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Культура / Важно
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 06:30

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