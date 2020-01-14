Ольга Дроздова: «За аборт меня Бог на 15 лет отлучил от мечты родить»





Долгожданный первенец в актерской семье появился только в 2007 году. До рождения Елисея Дроздова и Певцов даже думали о том, чтобы взять приемного ребенка, поскольку зачать своего наследника им так и не удавалось. При этом актриса признается, что в невозможности завести ребенка она винила именно себя. По ее утверждению, они с супругом были совершенно здоровыми, но беременность никак не наступала. Более того, Ольга Дроздова уверена в том, что причиной всему стал аборт, на который она решилась в молодости. «За аборт Бог на 15 лет отлучил меня от мечты родить. Мы были оба совершенно здоровы, но ничего не выходило. И только потом появился Елисей», - отметила она.Сейчас же супруги души не чают в своем наследнике, а мать, и вовсе, считает мальчика своим ангелом. К слову, в скором времени Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов отметят 30-летний юбилей со дня своего знакомства и даже обещают подготовить к этой важной для себя дате пышное торжество.