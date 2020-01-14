Полина Гагарина во время перелета испытала дикий ужас и побелела от страха из-за турбулентности

Вместе с артисткой летел и ее супруг, при этом он не успел вовремя пристегнуться, из-за чего ударился головой о потолок. Звездная пара отправлялись на Мальдивы отдыхать, именно во время этого перелета и произошло чрезвычайное происшествие, так испугавшее участницу «Евровидения».После того, как воздушное судно вошло в зону турбулентных волн, мужа певицы буквально подбросило до потолка. Все, кто забыл о необходимости пристегнуть ремни, лихорадочно бросились исправлять эту оплошность. Все, что пассажиры самолета выложили перед этим на столики, поднялось в воздух и летало по салону между кресел.Особенно было страшно исполнительнице за ребенка, двухлетнюю дочку Мию. Если сначала девочка смеялась и играла, то после такой тряски она все время плакала. К счастью, отдых на «райском острове» компенсировал все неурядицы сложного полета.