АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 67.82 USD 60.95
Курс валют на 14.01.2020

Полина Гагарина во время перелета испытала дикий ужас и побелела от страха из-за турбулентности

Полина Гагарина рассказала о том, как ее самолет попал в зону турбулентности во время перелета. Со слов певицы, она побелела от страха и испытала просто дикий ужас.
Полина Гагарина во время перелета испытала дикий ужас и побелела от страха из-за турбулентности

Вместе с артисткой летел и ее супруг, при этом он не успел вовремя пристегнуться, из-за чего ударился головой о потолок. Звездная пара отправлялись на Мальдивы отдыхать, именно во время этого перелета и произошло чрезвычайное происшествие, так испугавшее участницу «Евровидения».

После того, как воздушное судно вошло в зону турбулентных волн, мужа певицы буквально подбросило до потолка. Все, кто забыл о необходимости пристегнуть ремни, лихорадочно бросились исправлять эту оплошность. Все, что пассажиры самолета выложили перед этим на столики, поднялось в воздух и летало по салону между кресел.

Особенно было страшно исполнительнице за ребенка, двухлетнюю дочку Мию. Если сначала девочка смеялась и играла, то после такой тряски она все время плакала. К счастью, отдых на «райском острове» компенсировал все неурядицы сложного полета.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 20:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой…
KIA сохранила лидерство среди иномарок на российском рынке по итогам…
Звезду «Дом-2» Андрея Шабарина заподозрили в желании избить маленькую Василису…
В Xiaomi выпустили энергоэффективный «умный»…
Ольга Дроздова: «За аборт меня Бог на 15 лет отлучил от мечты…
«Откуда деньги?!»: Ведущую «Дом-2» Ксению Бородину раздражают отдыхающие из…
Электрический седан Roewe Ei6 дебютирует в апреле на Пекинском…
Нино Нинидзе отметила Старый Новый год вместе с Максимом…
Полина Гагарина во время перелета испытала дикий ужас и побелела от страха из-за…
«В тебе есть все, что я люблю в людях»: Собчак склонила голову перед мудростью Ольги…
Уехавшая в Канаду Меган Маркл ведёт уединенный образ…
В Xiaomi изобрели смартфон с семью выдвижными…
Ведущий «Дом-2» Влад Кадони отказался заключать пари с Валерием…
Стивен Кинг рассказал, как следует оценивать претендентов на «Оскар» в 2020…
«Это очень плохое кино»: Собчак обсудила с экспертами фильм «Союз…
Sony открыла игрокам доступ к личной статистике…
Составлен список основных важных «фишек»…
Названы симптомы онкологии, одинаковые для практически всех её…
Эстонская ведьма Мэрилин Керро родила во второй…
Михаэля Шумахера отправили на лечение стволовыми клетками в…
Новый рекорд ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой: Одно фото с Давидом Манукяном набрало свыше 1,5 млн…
Искусственный интеллект заменит…
Потап отдыхает в Мексике в компании Насти Каменских и экс-супруги Ирины…
Конкурент EMUI и MIUI: Realme показала удобство фирменной мобильной оболочки Realme…
Принцу Гарри и Меган Маркл напомнили о судьбе принцессы…
Звезда «Дом-2» Вика Романец отмечает 30-летие в…
В Астраханской области провели первые стрельбы из ЗРК С-350…
Светлана Лобода отправилась на отдых в компании…
Просмотреть все новости