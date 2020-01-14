Стивен Кинг рассказал, как следует оценивать претендентов на «Оскар» в 2020 году





«Как у писателя, у меня есть право выбирать номинантов в трех различных категориях. Однако, когда речь заходит об искусстве, для меня вопроса о расовом и половом разнообразии нет. Роль имеет только качество. И я уверен, что поступать иначе не стоит», - подчеркнул он. Писатель при этом напомнил, что самое важное из того, что могут сделать художники и другие творческие люди – это постараться убедиться в том, что у всех претендентов на премию равные шансы на победу и все они находятся в равных возможностях. «Это не зависит от цвета кожи, пола или сексуальной ориентации», - добавил Стивен Кинг.Стоит напомнить, что после объявления списка номинантов на премию «Оскар» в 2020 году снова вспыхнул скандал в этот раз с гендерным подтекстом. Актриса Исса Рэй, которой выпала честь назвать полный список номинантов, закончив перечислять имена и фамилии с грустью в голосе произнесла фразу: «Поздравляю этих мужчин». В Сети после этого поднялась буря возмущения из-за отсутствия в списке претендентов на престижную премию женщин.