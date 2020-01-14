Стивен Кинг рассказал, как следует оценивать претендентов на «Оскар» в 2020 году
Известный писатель Стивен Кинг, по мотивам книг которого было снято огромное количество фильмов, заявляет, что несмотря на вспыхнувшую дискуссию на тему «Оскар только для белых», жюри легендарной кинопремии все же следует оценивать претендентов на статуэтку именно по качеству. Все гендерные, расовые и прочие детали Кинг предлагает отбросить в сторону.
«Как у писателя, у меня есть право выбирать номинантов в трех различных категориях. Однако, когда речь заходит об искусстве, для меня вопроса о расовом и половом разнообразии нет. Роль имеет только качество. И я уверен, что поступать иначе не стоит», - подчеркнул он. Писатель при этом напомнил, что самое важное из того, что могут сделать художники и другие творческие люди – это постараться убедиться в том, что у всех претендентов на премию равные шансы на победу и все они находятся в равных возможностях. «Это не зависит от цвета кожи, пола или сексуальной ориентации», - добавил Стивен Кинг.
Стоит напомнить, что после объявления списка номинантов на премию «Оскар» в 2020 году снова вспыхнул скандал в этот раз с гендерным подтекстом. Актриса Исса Рэй, которой выпала честь назвать полный список номинантов, закончив перечислять имена и фамилии с грустью в голосе произнесла фразу: «Поздравляю этих мужчин». В Сети после этого поднялась буря возмущения из-за отсутствия в списке претендентов на престижную премию женщин.
«Как у писателя, у меня есть право выбирать номинантов в трех различных категориях. Однако, когда речь заходит об искусстве, для меня вопроса о расовом и половом разнообразии нет. Роль имеет только качество. И я уверен, что поступать иначе не стоит», - подчеркнул он. Писатель при этом напомнил, что самое важное из того, что могут сделать художники и другие творческие люди – это постараться убедиться в том, что у всех претендентов на премию равные шансы на победу и все они находятся в равных возможностях. «Это не зависит от цвета кожи, пола или сексуальной ориентации», - добавил Стивен Кинг.
Стоит напомнить, что после объявления списка номинантов на премию «Оскар» в 2020 году снова вспыхнул скандал в этот раз с гендерным подтекстом. Актриса Исса Рэй, которой выпала честь назвать полный список номинантов, закончив перечислять имена и фамилии с грустью в голосе произнесла фразу: «Поздравляю этих мужчин». В Сети после этого поднялась буря возмущения из-за отсутствия в списке претендентов на престижную премию женщин.