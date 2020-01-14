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Уехавшая в Канаду Меган Маркл ведёт уединенный образ жизни

Уехавшая в Канаду Меган Маркл, герцогиня Сассекская, ведёт уединённый образ жизни. Экс-актриса почти всё время проводит дома, а любые прогулки осуществляет только в сопровождении охраны.

8 января нынешнего года герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри сообщили о намерении отречься от королевских обязанностей и обрести финансовую независимость от Букингемского дворца, чтобы продолжать самостоятельную семейную жизнь вне Великобритании. Пока данное решение рассматривалось в монаршем поместье в Сандрингеме, экс-актриса Меган Маркл улетела в Канаду вместе с 8-месячным сыном Арчи. Как сообщают инсайдеры, 38-летняя герцогиня ведет уединенный образ жизни. Большую часть времени Меган Маркл проводит дома, чему также способствует холодная и дождливая погода в Канаде, а на прогулки отправляется около полудня вместе с Арчи и в сопровождении охраны. Герцогиня также была замечена в аэропорту, где, предположительно, встретилась с матерью, прилетевшей оказать дочери поддержку.

Напомним, что королева Елизавета ІІ поддержала желание младшего внука и его супруги, выразив однако своё огорчение подобным решением. Ожидается, что принц Гарри в скором времени присоединится к Меган Маркл и сыну.

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Добавил: Сеник Анна Сегодня, 20:31

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