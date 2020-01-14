Автор JRPG Skies of Arcadia хочет выпустить продолжение игры





Не так давно один из создателей проекта сообщил о своём высоком интересе к производству сиквела. Кендзи Хирута отметила на странице микроблога Twitter, что имеет сильное желание выпустить вторую часть, однако для этого потребуется активная поддержка со стороны потребителей.В октябре этого года игра отметит собственное 20-летие, но её общее влияние на индустрию может быть обнаружено даже сегодня. Тим Шейфер, сотрудничающий с Double Fine Productions сообщил, что именно Skies of Arcadia является одним из ключевых источников для вдохновения на создание таких продуктов как Psychonauts и Rayman 2. Вдобавок игра вошла в список любимых работ у создателя Her Story и Telling Lies, а также дизайнера Shovel Knight.