Автор JRPG Skies of Arcadia хочет выпустить продолжение игры
Автор игры JRPG Skies of Arcadia хотел бы выпустить продолжение, однако нуждается в поддержке поклонников продукта. Серия являлась важной частью геймерской библиотеки Dreamcast, поэтому многие фанаты всё ещё ожидают продолжения либо повторного издания игры с более высокого качества графикой для современных консолей.
Не так давно один из создателей проекта сообщил о своём высоком интересе к производству сиквела. Кендзи Хирута отметила на странице микроблога Twitter, что имеет сильное желание выпустить вторую часть, однако для этого потребуется активная поддержка со стороны потребителей.
В октябре этого года игра отметит собственное 20-летие, но её общее влияние на индустрию может быть обнаружено даже сегодня. Тим Шейфер, сотрудничающий с Double Fine Productions сообщил, что именно Skies of Arcadia является одним из ключевых источников для вдохновения на создание таких продуктов как Psychonauts и Rayman 2. Вдобавок игра вошла в список любимых работ у создателя Her Story и Telling Lies, а также дизайнера Shovel Knight.
Не так давно один из создателей проекта сообщил о своём высоком интересе к производству сиквела. Кендзи Хирута отметила на странице микроблога Twitter, что имеет сильное желание выпустить вторую часть, однако для этого потребуется активная поддержка со стороны потребителей.
В октябре этого года игра отметит собственное 20-летие, но её общее влияние на индустрию может быть обнаружено даже сегодня. Тим Шейфер, сотрудничающий с Double Fine Productions сообщил, что именно Skies of Arcadia является одним из ключевых источников для вдохновения на создание таких продуктов как Psychonauts и Rayman 2. Вдобавок игра вошла в список любимых работ у создателя Her Story и Telling Lies, а также дизайнера Shovel Knight.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:30