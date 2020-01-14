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В Xiaomi изобрели смартфон с семью выдвижными камерами

Инженеры Xiaomi изобрели смартфон с кардинально новым подходом к фото- и видеокамерам. В устройстве, на который компания получает патент, отмечается сразу семь объективов, причем все они выдвижные.
В Xiaomi изобрели смартфон с семью выдвижными камерами

Как видно из поданной в патентное ведомство документации, в будущем китайский техно-гигант может вывести на рынок сразу три уникальных аппарата. В них отмечается разное количество модулей камеры, при этом один из них оснащен сразу семью такими датчиками. При этом пять камер расположены на передней панели девайса, а остальные две камеры – сзади. Сейчас инновация проходит все этапы соответствующей процедуры по регистрации интеллектуальной собственности в КНР. Моноблочный корпус получил выдвижной модуль, который выходит из верхней грани гаджета. Такой блок оборудован фронтальной, а также тыльной камерой.

Во всех трех будущих моделях такой блок реализован в виде многокомпонентной выдвижной конструкции. В первом устройстве во фронтальном и тыльном модулях содержится по паре объективов. Второй смартфон будет оборудован уже тремя оптическими компонентами сзади, таким образом всего в аппарате буде пять камер, три из которых станут основными. И, наконец, последняя новинка будет содержать сразу пять датчиков для камеры во фронтальной части. И еще две селфи-камеры расположены в выдвижном блоке спереди. Вместе все компоненты делают девайс по-настоящему уникальным, поскольку на данный момент выдвижные камеры в количестве семи экземпляров не имеет ни один смартфон в мире.

Кроме того, устройство наделено безрамочным экраном, при этом дактилоскоп на задней панели отсутствует, следовательно, можно предположить, что он будет встроен под экран спереди аппарата. Также экспертам не совсем понятно, зачем производитель вынес модули основной, задней камеры в выдвижной блок. Это может говорить либо о желании выделить таким образом свой продукт, либо о возможном использовании тыльной части для иных целей, например, для размещения еще одного экрана. Однако сведений о подобной технологии в заявленных аппаратах нет. При этом в смартфоне китайская корпорация оставила на боковых гранях как физические кнопки для управления гаджетом, так и стандартный 3,5-миллиметровый разъем для наушников, он вынесен на нижнюю грань корпуса.

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Технологии / Важно
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 20:26

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