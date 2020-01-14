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Составлен список основных важных «фишек» WhatsApp

Составлен список из особенностей мессенджера WhatsApp, которые стоит знать пользователям. Открывает список «фишек» функция экспорта разговоров, которую можно найти через меню настроек в посвященном чатам разделе.

Второй интересной особенностью является возможность скрыть уведомления о прочтении в разделе «Аккаунт» и подпункте «Приватность». Заблокировать надоедливого пользователя можно через меню конкретного разговора. Оповещения о входящих сообщениях в ленте оболочки смартфона можно заблокировать в пункте настроек «Уведомления» через подраздел «Всплывающие уведомления».

Чтобы проверить, когда именно было прочитано сообщение, нужно выделить его и войти в меню чата, где появится пункт «Данные». Пользователю доступна информация о времени доставки и прочтения конкретного послания. Сменить фоновую картинку разговора можно через настройки «Чаты» и подпункт «Обои». Запуск рассылки осуществляется в несколько простых шагов. При активной вкладке чатов нужно «тапнуть» по меню, где выбрать пункт «новая рассылка» и добавить требуемые контакты получателей. Использование приложения на компьютере потребует подтверждения в мобильной версии. В главном меню нужно выбрать пункт WhatsApp Web и отсканировать QR-код с экрана ПК.

Скрыть время посещения мессенджера можно в настройках «Аккаунта» на вкладке «Приватность». Для сохранения сообщений предусмотрен раздел «Избранное». Достаточно выделить сообщение и указать туда пересылку для сохранения важных данных. В настройках чата пункт «Видимость медиа» позволяет отменить сохранение фото и видео из беседы на телефон. Отправить свои координаты на карте можно через иконку скрепки «прикрепить» при помощи варианта «Место». Уникальный звук для уведомления о новом сообщении выбирается из меню чата настройками пункта «Индивидуальные уведомления». Определить самого «ценного» собеседника можно по объёму памяти, которое его сообщения занимают в памяти смартфона. «Данные и хранилища» в настройках покажут эту информацию. При активации подпункта «Хранилище» появится отсортированный список чатов.

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Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:11

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