Составлен список основных важных «фишек» WhatsApp





Второй интересной особенностью является возможность скрыть уведомления о прочтении в разделе «Аккаунт» и подпункте «Приватность». Заблокировать надоедливого пользователя можно через меню конкретного разговора. Оповещения о входящих сообщениях в ленте оболочки смартфона можно заблокировать в пункте настроек «Уведомления» через подраздел «Всплывающие уведомления».Чтобы проверить, когда именно было прочитано сообщение, нужно выделить его и войти в меню чата, где появится пункт «Данные». Пользователю доступна информация о времени доставки и прочтения конкретного послания. Сменить фоновую картинку разговора можно через настройки «Чаты» и подпункт «Обои». Запуск рассылки осуществляется в несколько простых шагов. При активной вкладке чатов нужно «тапнуть» по меню, где выбрать пункт «новая рассылка» и добавить требуемые контакты получателей. Использование приложения на компьютере потребует подтверждения в мобильной версии. В главном меню нужно выбрать пункт WhatsApp Web и отсканировать QR-код с экрана ПК.Скрыть время посещения мессенджера можно в настройках «Аккаунта» на вкладке «Приватность». Для сохранения сообщений предусмотрен раздел «Избранное». Достаточно выделить сообщение и указать туда пересылку для сохранения важных данных. В настройках чата пункт «Видимость медиа» позволяет отменить сохранение фото и видео из беседы на телефон. Отправить свои координаты на карте можно через иконку скрепки «прикрепить» при помощи варианта «Место». Уникальный звук для уведомления о новом сообщении выбирается из меню чата настройками пункта «Индивидуальные уведомления». Определить самого «ценного» собеседника можно по объёму памяти, которое его сообщения занимают в памяти смартфона. «Данные и хранилища» в настройках покажут эту информацию. При активации подпункта «Хранилище» появится отсортированный список чатов.